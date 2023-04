Urvashi Rautela बॉलीवूडच्या ग्लॅमरस अभिनेत्रींपैकी एक आहे. ती नेहमीच आपलं सौंदर्य,फॅशन सेन्समुळे चाहत्यांना सरप्राईज देत असते. हेच कारण आहे की ती इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहे.

अभिनेत्रीचं नावं अनेकदा ऋषभ पंत सोबत जोडलं गेलं आहे. पण आता रविंद्र जडेजानं उर्वशीला 'सेक्सी' म्हटल्यामुळे ती जोरदार चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर तर ही गोष्ट वाऱ्यासारखी पसरली आहे. (Ravindra Jadeja finds urvashi rautela sexiest actress of bollywood know what cricket said)

आकर्षक लूक आणि बिनधास्त अंदाजासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या उर्वशीचे जगभरात चाहते आहेत. उर्वशी संदर्भात काही दिवसांपूर्वीच क्रिकेटर जडेजानं केलेलं वक्तव्य तिच्या पॉप्युलॅरीटीचा ग्राफ स्पष्ट करतो. आणि आता उर्वशीच्या फॅन लिस्टमध्ये आणखी एका चाहत्याचं नाव जोडलं जाऊ शकतं.

हिंदुस्थान टाईम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजाला जेव्हा विचारलं गेलं की त्याला सगळ्यात सेक्सी अभिनेत्री कोण वाटते? तेव्हा त्यानं उत्तर देताना चक्क उर्वशी रौतेलाचं नाव घेतलं.

उर्वशी सध्या आपल्या आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये बिझी आहे. ती लवकरच हॉलीवूडमध्ये एन्ट्री करणार आहे. उर्वशीला '३६५ डेज' स्टार मिशेल मोरोन सोबत लवकरच आपण पाहू. उर्वशीला काही दिवसांपूर्वी आपण मेगास्टार चिरंजीवीसोबत 'वाल्टेयर वैरैया' मधील पार्टी सॉंग मध्ये पाहिलं होतं.

उर्वशी लवकरच राम पोथिनेनीसोबतही दिसेल. तसंच, 'इन्स्पेक्टर अविनाश' मध्ये रणदीप हुड्डासोबत देखील ती दिसणार आहे. उर्वशी थ्रिलर सिनेमा 'ब्लॅक रोज' मध्ये मध्यवर्ती भूमिका निभावणार आहे. तसंच साऊथचा 'थिरुट्टू पायले २' च्या हिंदी रीमेकमध्ये देखील ती काम करताना दिसणार आहे.