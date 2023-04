Priyanka chopra: बॉलीवूड ते हॉलीवूडचा प्रवास करत यशाच्या शिखरावर पोहोचलेली प्रियंका चोप्रा सध्या खूप चर्चेत असलेली पहायला मिळते. काही दिवसांपूर्वी प्रियंकानं बॉलीवूडमधील राजकारणावर हैराण करणारे खुलासे केले होते.

आता तिनं स्त्री-पुरुष मानधनाच्या आकड्यातील समानता आणि आपल्या वैयक्तिक अनुभवाविषयी बोलताना खुलासा केला आहे की ती काही अशा पुरुषांना ओळखते ज्यांच्या मनात तिच्या यशानं असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.

अर्थात यावेळी प्रियंकानं हे देखील आवर्जुन नमूद केलं की ती काही अशा पुरुषांना देखील ओळखते जे तिच्या यशानं खूश आहेत. (Priyanka Chopra Opens up on pay parity says i know men who are insecure of my success)

प्रियंका चोप्रा म्हणाली,''माझ्या आयुष्यात खूप चांगले पुरुष आहेत ज्यांना माझ्या यशानं आनंद होतो ना की असुरक्षित वाटतं. पण माझ्या आयुष्यात काही असे पुरुष देखील आले आहेत ज्यांना माझ्या यशानं असुरक्षित वाटायचं आणि अजूनही वाटतं''.

''म्हणून मला वाटतं की पुरुषांनी स्वातंत्र्य पुरेपूर एन्जॉय केलं आहे आणि कुटुंबाचं प्रमुख असल्याकारणानं प्रतिष्ठेचा देखील आनंद अनुभवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या प्रतिष्ठेला तेव्हा धक्का पोहोचतो जेव्हा एखादी महिला त्या जागेवर येते किंवा एखादी महिला त्यांच्यापेक्षा अधिक यशस्वी होते. किंवा एखादा पुरुष घरी राहतो आणि घरातील महिला कामासाठी बाहेर पडते तेव्हा पुरुषी अहंकाराला ठेच पोहोचते''.

प्रियंका चोप्राला आपण लवकरच अॅमेझॉन प्राइम व्हिडीओची वेब सिरीज 'सिटाडेल' मध्ये लवकरच पाहू शकणार आहोत. २८ एप्रिल रोजी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ही वेब सीरिज स्ट्रीम केली जाईल. काही दिवसांपूर्वी प्रियंकानं मुंबईत या सीरिजचं प्रमोशन केलं होतं.

प्रियंका चोप्रा फरहान अख्तरच्या 'जी ले जरा' या सिनेमातही काम करतेय. यामध्ये तिच्यासोबत कतरिना कैफ आणि आलिया भट्ट देखील काम करत आहेत.

या सिनेमाविषयी अपडेट देताना प्रियंका म्हणाली,''मला वाटतं की आलिया,कतरिना आणि मी..आम्ही तिघी सध्या आमच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये व्यस्त आहोत. पण मला आशा आहे की, या सिनेमाचं शूटिंग पुढील वर्षी सुरू होईल''.