मुंबई : टीव्ही अभिनेत्री तुनिषा शर्मा हीनं 'अली बाबा : दास्ताँ-ए-काबूल' या सिरियलच्या शुटिंग दरम्यान सेटवरच गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी घडली. तुनिषानं अवघ्या २०व्या वर्षीच आपलं जीवन संपवल्यानं टीव्ही क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त होत आहे. पण तिच्या आत्महत्येमागील कारणंही समोर आल्याचं बोललं जात आहे. काय आहे हे कारण जाणून घेऊयात (reason behind Tunisha Sharma suicide may be this need to know What exactly happened)

या वृत्तात म्हटलंय की, तुनिषा डिप्रेशनमध्ये होती. यातूनच तिनं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं प्राथमिक माहितीतून समोर आलं आहे. तुनिषाच्या आत्महत्येनं मनोरंजन क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. तिच्या मृत्यूची बातमी कळताच तिच्या फॅन्समध्येही दुःखाची भावना असून सोशल मीडियातून त्यांनी तिला श्रदधांजली वाहिली आहे.

तुनिषा होती प्रेग्नंट?

धक्कादायक बाब म्हणजे तुनिषा प्रेग्नंट असल्याचं E24 नं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. ती प्रेग्नंट असताना बॉयफ्रेन्डनं तिला लग्नाला नकार दिल्याचंही यात म्हटलं आहे. हेच तिच्या मृत्यूमागील कारणंही असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण अद्याप तिच्या मृत्यूमागील नेमकं कारण समोर आलेलं नाही.