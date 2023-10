Renjusha Menon: प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा राहत्या घरात संशयास्पद मृत्यू, मनोरंजन क्षेत्रावर शोककळा

By

Renjusha Menon News: चित्रपट- मालिका क्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्री रेंजुषा मेनन श्रीकार्यम येथील राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळून आली. 35 वर्षीय अभिनेत्रीच्या मृत्युने मनोरंजन विश्वाला मोठा धक्का बसलाय.

रेंजुषा हिच्या पश्चात वडील सीजी रवींद्रनाथ आणि आई उमादेवी असा परिवार आहे.

रेंजुषा हिचा अकस्मात मृत्यू झाल्याने तिच्या आईने संशय व्यक्त केलाय. रेंजुषा हि ज्या घरात राहत होती ती खोली सकाळपासुन बराच वेळ बंद होती. पुढे खोलीचा दरवाजा तोडण्यात आला तेव्हा रेंजुषा घरात लटकलेल्या अवस्थेत आढळली.

रेंजुषा मेननने मालिका आणि सिनेमात येण्यापूर्वी टीव्ही शो अँकर म्हणून तिच्या करिअरची सुरुवात केली. एका प्रख्यात मल्याळम वाहिनीवरील सेलिब्रिटी टीव्ही शोमध्ये स्पर्धक म्हणून तिला प्रथम ओळख मिळाली. (Latest Marathi News)

'स्त्री', 'निझलट्टम', 'मगलुदे अम्मा' आणि 'बालामणी' यांसारख्या मालिकांमधील रेंजुषाच्या अभिनयामुळे तिचे प्रत्येक घरात नाव झाले. नंतर तिने 'सिटी ऑफ गॉड', 'मेरीकुंडोरू कुंजाडू', 'बॉम्बे 12 मार्च', 'लिसम्मायुदे वीडू', 'कार्यस्थान', 'अथभूता द्विपू' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले. रंजूषा ही एक व्यावसायिक भरतनाट्यम नृत्यांगना देखील होती.

मालिकांमध्ये लाइन प्रोड्यूसर म्हणूनही काम करणाऱ्या रेंजुषाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या चर्चा आहेत. दरम्यान पोलिस या घटनेचा सखोल तपास करत आहेत.