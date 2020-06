रिया चक्रवर्तीने सुशांतसोबत भांडण झाल्याचं केलं कबुल? लग्नाबाबतही दिली अशी कबुली...

मुंबई- सुशांतची आत्महत्या अनेकांच्या मनाला चटका लावून गेली. त्याच्या आत्महत्येचं कारण स्पष्ट होत नसल्याने चाहत्यांमध्येही तणावाचं वातावरण पाहायला मिळतंय. हे कारण शोधून काढण्यासाठी पोलीस एकामागोमाग एक अशा जवळच्या काही लोकांचा जबाब नोंदवून घेत आहेत. सुशांतच्या कुटुंबाचा जबाब सर्वात आधी नोंदवून झाला आहे. नुकतंच सुशांतची कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीला बांद्रा पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवून जवळपास ११ तास तिची चौकशी करण्यात आली. रियाच्या चौकशीमधील काही महत्वाचे मुद्दे आता समोर येत आहेत. हे ही वाचा: सुशांतच्या आयुष्यात एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडेला होतं महत्वाचं स्थान, निर्मात्याने केला खुलासा सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणात रियाला चौकशीसाठी बोलवलं गेलं होतं. ती सकाळी ११.३० वाजता पोहचली आणि रात्री १०.१५ वाजता पोलीस स्टेशनमधून निघाली. मुंबई पोलिसांशी संबंधित सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रियाने तिच्या आणि सुशांतच्या नात्याविषयी, एक वर्षातले त्यांचे संबंध, सिनेइंडस्ट्रीतील सुशांतचे लोकांशी असलेले संबंध, रियाचं सुशांतसोबत घरात शिफ्ट होणं, दोघांच्या लग्नासंबंधित गोष्टींचा जबाब नोंदवला गेला. रिया आणि सुशांत अनेक काळापासून एकमेकांना डेट करत होते. सुत्रांच्या माहितीनुसार, दोघेही यावर्षी लग्न करणार होते. पोलिसांशी संबंधित सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रियाने दोघंही या वर्षाच्या शेवटपर्यंत लग्न करणार असल्याचं जबाबात कबुल केलं. पोलिसांनी रिया आणि सुशांतचे कॉल रेकॉर्ड्स देखील तपासले. रियाने दोघंही एकत्र पॉपर्टी खरेदी करणार होते ही गोष्टीही पोलिसांना सांगितली. रिया आणि सुशांत एकमेकांसोबत राहत होते. सुत्रांच्या माहितीनुसार, रियाने चौकशीमध्ये सांगितलं की सुशांच्या आत्महत्येच्या काही दिवस आधी त्यांनी वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला होता. असं म्हटलं जातंय की रियाने तिच्या जबाबात असंही म्हटलं की तिचं आणि सुशांतचं भांडण झालं होतं ज्यानंतर ती ती त्या घरातून निघून गेली. अशाही चर्चा आहेत की सुशांतने आत्महत्येच्या एक दिवस आधी म्हणजेच शनिवारी रात्री रियाला फोन केला होता आणि रियाने तो फोन उचचला नाही. rhea chakraborty accepted marriage plan with sushant singh rajput in police investigation says report

