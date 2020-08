रिया ड्रग चॅट: ईडीने जया साहाला पाठवले समन्स, नारकोटिक्स ब्युरोदेखील ऍक्शन मोडमध्ये

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूत केसमध्ये रिया चक्रवर्तीच्या व्हॉट्सअप चॅटमधून मोठा खुलासा झाला आहे. या चॅटमुळे खरंतर या प्रकरणाने नवीन वळण घेतलं आहे. रिया चक्रवर्तीने डिलीट केलेले व्हॉट्सअप चॅट ईडीने रीट्रीव केले आहेत. बुधवारी या प्रकरणात ईडीने रिया चक्रवर्तीची टॅलेंट मॅनेजर जया साहाला चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहेत. तर यामुळे नारकोटीक्स ब्युरोचे अधिकारी देखील मिटींग घेणार आहेत. या मिटिंगमध्ये सुशांत प्रकणात ड्रग एँगलने चर्चा होईल आणि पुढची कारवाई ठरवली जाईल.

रियाच्या या व्हॉट्सअप चॅटमधून असा संशय बळावतोय की रिया चक्रवर्ती सुशांतला ड्रग्स देत होती. आता सुशांतला याविषयीची माहिती होती की नाही हा तपासाचा विषय आहे. मात्र रिया ड्रग चॅट प्रकरणाने आता तर नारकोटिक्स ब्यरोला देखील यात आणलं गेलं आहे. रियाच्या या चॅट्समुळे निश्चितच प्रकरणाची दिशा बदलली आहे. या खुलास्यानंतर सुशांत सिंह राजपूतची बहीण श्वेता सिंह किर्तीने देखील ट्विट करत सीबीआयकडे लगेचच ऍक्शन घेण्याची मागणी केली आहे. तिने ट्विट करत म्हटलं आहे की, 'हे एक गुन्हेगारी प्रकरण आहे. सीबीआयने त्वरित यावर कारवाई केली पाहिजे.'

This is a CRIMINAL OFFENSE!! An immediate action should be taken by CBI on this. #RheaDrugsChat https://t.co/QKSRWdsyrX

— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 25, 2020