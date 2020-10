रिया चक्रवर्तीच्या आईची पहिल्यांदाच समोर आली प्रतिक्रिया, म्हणाली 'या' गोष्टींमुळे माझी मुलगी कशी जगेल?

मुंबई- ड्रग्स प्रकरणात नाव आल्याने न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या रिया चक्रवर्तीला एक महिन्यानंतर बुधवारी जामीन मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर केला आहे. या सगळ्या प्रकरणात पहिल्यांदाच रियाची आई संध्या चक्रवर्तीची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. रियाच्या आईने एका मुलाखतीत सांगितलं की, 'ज्या गोष्टींमधून ती गेली आहे त्यातून आता ती कशी बाहेर येईल? पण ती एक लढवैय्या आहे. तिला मजबुत राहायला हवं. मला तिच्यावर थेरेपी करायला लागेल जेणेकरुन ती या ट्रॉमा मधून बाहेर येईल आणि पुन्हा तिचं आयुष्य जगू शकेल. कारण हा कायदेशीर लढा खूप लांबपर्यंत चालणार आहे. रिया आता जेलमधून बाहेर आली आहे मात्र माझा मुलगा शौविक अजुनही जेलमध्येच आहे. विचार करुन हैराण व्हायला होतं की उद्याचा दिवस कसा जाईल? दरवाजा वाजला तरी भिती वाटते सीबीआय असेल की रिपोर्टर? माझं पूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झालं आहे. कित्येक वेळा तर आत्महत्या करण्याचे विचार देखील माझ्या मनात आले.' हे ही वाचा: मुथैया मुरलीधरनच्या बायोपिकमध्ये हा अभिनेता दिसणार मुख्य भूमिकेत rhea chakraborty mother sandhya reacted to her daughter gets bail after almost a month

