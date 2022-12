Rishabh Pant car accident Urvashi Rautela bollywood actress : ऋषभ पंतच्या प्रकृतीत थोड्याफार फरकानं सुधारणा होत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. दिल्ली - डेहराडून हाय वे वर त्याच्या कारला मोठा अपघात झाला होता. यावेळी त्याला गंभीर दुखापत झाली होती. ऋषभला तातडीनं दिल्लीतील एका रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

काही वेळेपूर्वी बॉलीवूडचे दोन दिग्गज कलाकार अनुपम खेर आणि अनिल कपूर यांनी ऋषभची भेट घेतली असून त्याच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आहे. यासगळ्यात चर्चा रंगली आहे ती ऋषभच्या मैत्रीणीची ती म्हणजे उर्वशी रौतेलाची. उर्वशीनं ऋषभला अपात झाल्याचे कळताच सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेयर केली होती. त्यावेळी तिला काही नेटकऱ्यांनी ट्रोल देखील केले होते.

उर्वशीनं थोड्यावेळापूर्वी एक ट्विट करुन ऋषभ आणि त्याच्या कुटूंबियांसाठी प्रार्थना केली. तिचं ते ट्विट नेटकऱ्यांच्या नजरेत आले आहे. त्यामुळे तिच्यावर कौतूकाचा वर्षाव होताना दिसून येतो आहे. यासगळ्यात उर्वशी ही दुसऱ्याच एका कारणामुळे देखील चर्चेत आली आहे. ते म्हणजे उर्वशीला विमानतळावर स्पॉट केले गेले आहे. याचा अर्थ ती ऋषभला भेटायला निघाली आहे. असा अंदाज तिच्या चाहत्यांनी लावला आहे.

