लॉकडाऊनमध्ये दारुविक्री सुरु ठेवा अन्यथा आणखी नैराश्य येईल, ऋषी कपूर यांची सरकारकडे मागणी

मुंबई- देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे..हा वाढता आकडा पाहून पंतप्रधान मोदी यांनी २४ मार्चपासून २१ दिवस देशात लॉकडाऊन जाहीर केलं होतं..या लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं..किराणा मालाची दुकाने, मेडिकल या जीवनावश्यक गोष्टींव्यतिरिक्त इतर कोणतीही दुकाने लॉकडाऊन दरम्यान सुरु राहणार नाहीत अशी सूचना दिली होती.दारु ही जीवनावश्यक गोष्टींमध्ये येत नसल्याने दारु विक्रिवरही बंदी घालण्यात आली आहे..मात्र लॉकडाऊनमध्ये राज्य सरकारने मद्यविक्री सुरु ठेवावी अशी मागणी थेट ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांनीच केली आहे..याबाबत त्यांनी थेट ट्वीटही केलं आहे..

ऋषी कपूर यांनी त्यांच्या पहिल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, 'राज्य सरकारला उत्पादन शुल्क विभागाकडून पैशाची गरज आहे..संतापात आता नैराश्याची भर पडू नये..तसंही लोकांनी पीणं थांबवलेलं नाही..फक्त ते आता कायदेशीर करा...उगाच ढोंगीपणा कशाला? असे माझे विचार आहेत..

State governments desperately need the money from the excise. Frustration should not add up with depression. As it is pee to rahe hain legalize kar do no hypocrisy. My thoughts. — Rishi Kapoor (@chintskap) March 28, 2020

'तर दुस-या ट्वीटमध्ये त्यांनी म्हटलंय, 'बघा विचार करा, सरकारने संध्याकाळी थोड्या वेळासाठी का होईना परवाना असलेली दारुची दुकानं सुरु ठेवावीत..मला चुकीचं समजू नका..सध्या माणसं घरात केवळ नैराश्य आणि अनिश्चितता सोबत घेऊन जगत आहेत..पोलिस, डॉक्टर, नागरिक इत्यादींना थोडं मोकळं होण्याची गरज आहे..तसंही दारुची बेकायदेशी विक्री सुरुच आहे ना..

Think. Government should for sometime in the evening open all licensed liquor stores. Don’t get me wrong. Man will be at home only what with all this depression, uncertainty around. Cops,doctors,civilians etc... need some release. Black mein to sell ho hi raha hai. ( cont. 2) — Rishi Kapoor (@chintskap) March 28, 2020

'ऋषी कपूर यांच्या या ट्वीटला चांगलंच ट्रोल केलं गेलं आहे..लॉकडाऊनला कोणीच गांभीर्याने घेत नाही..सेलिब्रिटी देखील असं नेटक-यांनी सुनावलं आहे..खरं तर काही दिवसांपूर्वीच ऋषी कपूर यांना एका युजरने लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर, 'दारु का कोटा फुल है ना सर?' असं विचारलं होतं..त्यावेळी त्याला ऋषी यांनी मुर्खात काढलं होतं..त्या युजरला त्यांनी 'हा आणखी एक मुर्ख माणूस' म्हणत त्यांनी सुनावलं होतं..

ऋषी कपूर सध्या लॉकडाऊनमध्ये ट्वीटवर ट्वीट करत आहेत आणि ट्रोल देखील होत आहेत..काही वेळापूर्वीच ऋषी यांनी एक मुजरा व्हिडिओ ट्वीट केला होता..या व्हिडिओबाबत त्यांनी लिहिलं होतं की, '२०२० मधील हा टेक्नॉलॉजीकल मुजरा..घरातंच राहतात पैसै..इतर कंटाळवाण्यापेक्षा हा चांगलाच टाईमपास आहे'

2020 Technological Mujra. Ghar mein hi paisa rehta hai. Good past time these days instead of boredom. — Rishi Kapoor (@chintskap) March 28, 2020

ऋषी कपूर हे नेहमीच सोशल मिडीयावर त्यांचं मत परखडपणे मांडत असतात..यात त्यांना नेहमीच ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो..सध्या संपूर्ण देशात लॉकडाऊन घोषित केल्यामुळे अत्यावश्यक सेवा आणि जीवनावश्यक वस्तुंची विक्री करण्यालाच परवानगी आहे..त्यामुळे लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यापासून मद्यपान करणा-यांची चांगलीच अडचण झाली आहे..

