मन हेलावणारी 'ही' परिस्थिती पाहून रितेशने केली मजुरांना मोफत रेल्वेसेवा देण्याची मागणी..

मुंबई- देशात कोरोनाचं संकट दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. यामुळे सद्य परिस्थिती पाहता देशातील लॉकडाऊन देखील १७ मे पर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. या लॉकडाऊनमुळे अनेक कामगारांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. लॉकडाऊन आज उद्या संपेल या आशेवर असलेल्या असंघटित कामगारांची अस्वस्थता आता कमालीची वाढली असून अनेकांनी तर आपापल्या गावी परतण्यासाठी कोसो मैल प्रवास पायीच सुरु केला आहे. अशा कामगारांना तरी गावी जाण्यासाठी मोफत रेल्वेसेवा देण्यात यावी अशी मागणी अभिनेता रितेश देशमुख याने केली आहे. याविषयी ट्वीट करत त्याने मन हेलावणा-या परिस्थितीचा फोटो देखील शेअर केला आहे.

रितेशने शेअर केलेल्या या फोटोमध्ये एक मजूर आपल्या वृद्ध आईला कमरेवर उचलून पायी प्रवास करत असल्याचं दिसून येतंय. रितेशने हा फोटो ट्वीट करत लिहिलंय, 'एक देश म्हणून परप्रांतीयांना त्यांच्या घरी परत जाण्यासाठीचा खर्च आपण उचलला पाहिजे, रेल्वेसेवा मोफत दिली पाहिजे, त्यांच्यावर (मजूर) आधीच पगाराशिवाय जगण्याची परिस्थिती ओढावली आहे त्यातंच राहण्यासाठी त्यांच्या डोक्यावर छप्पर देखील नसल्याने त्यांना कोरोना व्हायरसची लागण होण्याचा धोकासुद्धा जास्त आहे.' रितेशने यासोबत शेअर केलेला फोटो पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील.

We as a country should bear the cost of migrants going back to their homes. Train services should be free. They (Labourers) are already burdened with no pay & no place to stay compounded with the fear of #covid19 infection. pic.twitter.com/lKK5KfKz7u

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) May 4, 2020