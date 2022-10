Nargis Fakhri: बॉलीवूड मध्ये आपल्या ग्लॅमरस आणि बोल्ड अंदाजामुळे चर्चेत असलेली अभिनेत्री नर्गिस फाखरी गेल्या दोन वर्षापासून इंडस्ट्रीतून गायब आहे. शेवटचं तिला संजय दत्तच्या 'तोरबाज' सिनेमात पाहिलं गेलं होतं. हा सिनेमा २०२० मध्ये रिलीज झाला होता. अर्थात सिनेमा जोरदार आपटला होता. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर देखील या सिनेमाला पहायला कोणी फिरकलं नाही. (Rockstar actress Nargis Fakhri away from industry from 2 years, slip into depression, blames bollywood)

हेही वाचा: 'KGF 2' आणि 'RRR' नाही, आता 'कांतारा' ची हवा; नवा रेकॉर्ड करत ऋषभ शेट्टीनं जिंकलं...

आता काही दिवसांपूर्वी नर्गिस फाखरीनं समोर येऊन ती बॉलीवूडपासून दूर का आहे यावर भाष्य केलं आहे. नर्गिस फाखरी सध्या मानसिक आजाराशी झुंज देत आहे. बॉलीवूडमधील आपल्या जर्नी विषयी नर्गिस फाखरीनं दिलखुलास संवाद साधला आहे. नर्गिसनं आपल्या त्या मुलाखतीत बॉलीवूडवर थेट आरोप करत म्हटलं आहे की हिंदी इंडस्ट्रीने तिला डिप्रेशनमध्ये टाकलं...

हेही वाचा: Sonam Kapoor: 'करवा चौथ व्रत करण्यापेक्षा...', सोनम कपूर स्पष्टच बोलली

नर्गिस फाखरीचं म्हणणं आहे की,''इंडस्ट्रीनं तिला अज्ञानी,आकलनक्षमता कमी असलेली अभिनेत्री म्हणून हिणवलं. मी माझ्या काही मतांवर ठाम होते म्हणून मला खूप बोललं गेलं. तुला इंडस्ट्रीत कुणाशी बोलायचं नसेल तरीही खोटा मुखावटा लावून वावर,असं करावंच लागणार...असं सांगितलं जायचं..पण त्यासाठी मी तयार नव्हते. मला मी जशी आहे तसं रहायचं होतं. आता मला समजलं की लोकांचे तीन चेहरे असतात. पहिला बिझनेस चेहरा, दुसरा क्रिएटिव्ह आणि तिसरा खरा चेहरा. आणि मी तशाप्रकारच्या फेमसाठी बनलेलीच नाही, माझ्या मनात सिनेमाचं एक वेगळं चित्र होतं. या प्रसिद्धिनं,ग्लॅमरनं मला अनेकदा संकटात टाकलं''.

हेही वाचा: Low Budget Movie: फक्त ९५ हजारात बनला सिनेमा, निर्मात्यानं मानधन म्हणून टीमला पैसे नाही तर दिले...

नर्गिस फाखरीच्या आयुष्यात एक असा क्षण देखील आला होता,जेव्हा मानसिक आजाराशी तिची झुंज सुरु होती. गेल्या ८ वर्षात शूटिंगमध्ये व्यस्त असल्यानं तिनं आपल्या कुटुंबासोबत वेळही घालवला नव्हता. या दरम्यानच तिला मानसिक आजारानं ग्रासलं. तिला खूप मानसिक ताण-तणावाचा सामना करावा लागला. तिनं मुलाखतीत म्हटलं आहे की,तिला डिप्रेशन आलं होतं. आणि त्या काळात ती कधीच खूश नसायची. या सगळ्यातून बाहेर यायला २ वर्ष लागली असं देखील ती म्हणाली.

हेही वाचा: KBC 14: 'चाहत्यांपासून दूर रहा', स्पर्धकानं सल्ला देताच त्यावर अमिताभचं उत्तर एक नंबर...

नर्गिस फाखरी उदय चोप्रासोबत पाच वर्ष रिलेशन शीपमध्ये होती. ती एका मुलाखतीत यासंदर्भात म्हणाली होती,''उदय आणि मी पाच वर्ष एकमेकांना डेट केलं. तो खूप चांगला माणूस आहे. २०१७ मध्ये आमचं ब्रेकअप झालं''. त्यानंतर नर्गिसनं इन्स्टाग्रामवर आपण फिल्ममेकर मॅट अलॉन्जोला डेट करत असल्याचं कन्फर्म केलं होतं. नर्गिसनं बॉलीवूडमध्ये इम्तियाज अलीच्या 'रॉकस्टार' सिनेमातून पदार्पण केलं होतं. रणबीर कपूरही त्या सिनेमात होता. त्यानंतर नर्गिस 'मद्रास कॅफे', 'मै तेरा हिरो','हाऊसफुल ३'... मध्ये दिसली होती. त्यानंतर तिनं हॉलीवूडमध्ये 'स्पाय' सिनेमातून एन्ट्री केली. आता नर्गिस आपल्या कुटुंबासोबत अमेरिकेत राहत आहे.