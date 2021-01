ऍक्शन-थ्रीलर वेब सिरीजसोबत दिग्दर्शक रोहित शेट्टी करणार डिजीटल विश्वात पदार्पण

मुंबई- बॉलीवूडला ऍक्शन पॅक सिनेमे देणारे दिग्दर्शक रोहित शेट्टी आता नवीन वर्षात नवीन सुरुवात करणार आहे. रोहित शेट्टी आता डिजीटल विश्वात पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. दिग्गज स्टंटमॅन एमबी शेट्टी यांंचा मुलगा रोहित शेट्टी 'सिंघम', 'सिंबा', 'होलमाल', 'चेन्नई एक्सप्रेस' आणि 'ऑल द बेस्ट' सारख्या सिनेमांसाठी प्रसिद्ध आहे. हे ही वाचा: नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला प्रेक्षकांसाठी 'या' खास सिनेमांची मेजवानी रोहित शेट्टीने तसं पाहायला गेलं तर ऍक्शन-ऍडवेंचर शो 'फियर फॅक्टर: खतरो के खिलाडी' या शोसोबत छोट्या पडद्यावरही एंट्री केली आहे. सिनेमाच्या टीममधील एका सुत्राने सांगितलं की रोहित शेट्टी आठ एपिसोड असणारी ऍक्शन थ्रीलर वेब सिरीज बनवणार आहे. ही सत्य घटनांवर आधारित असेल. या वेबसिरीजच्या नावाचा अजुन खुलासा झालेला नाही. रोहित सध्या त्याचा सिनेमा 'सर्कस'मध्ये बिझी आहे. या सिनेमात रणवीर सिंह आहे. हा सिनेमा विल्यअम शेक्सपिअर यांचं नाटक 'द कॉमेडी ऑफ एरर्स'वर आधारित आहे. हा प्रोजेक्ट एक कॉमेडी सिनेमा आहे. लॉकडाऊनमधील रिकाम्या वेळेत रोहित शेट्टीने या सिनेमाच्या स्क्रीप्टवर काम केलं आहे. या सिनेमाची एक छोटीशी कल्पना त्याने रणवीर सिंहसोबत शेअर केली. जेव्हा रोहित शेट्टी यांनी रणवीर सिंहला या सिनेमाबाबत सांगितलं तेव्हापासून तो या सिनेमासाठी उत्सुक आहे. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, या सिनेमात रणवीर सिंह पहिल्यांदा डबल रोल साकारणार आहे. रिपोर्ट्सनुसार हा सिनेमा ८० च्या दशकातील सुपरहिट सिनेमा 'अंगुर'चा रिमेक असेल. यामध्ये रणवीर व्यतिरिक्त वरुण शर्मा, पूजा हेगडे आणि जॅकलीन फर्नांडिस देखील महत्वाच्या भूमिकेत असतील. रोहित शेट्टी 'गोलमाल' फ्रँचायजी आणि पोलिस जॉनरमधून बाहेर पडत काहीतरी खास करणार आहे. लॉकडाऊनमध्ये त्याने या कॉमेडी स्क्रीप्टवर खूप काम केलं आहे. 'गोलमाल ५' ची स्क्रीप्ट देखील तयार आहे मात्र 'सूर्यवंशी' रिलीज झाल्यानंतर तो यावर काम सुरु करणार आहे. या सगळ्यात आता वेब विश्वास पदार्पण केल्यानंतर त्याच्या ऍक्शनपॅक वेबसिरीजला कसा प्रतिसाद मिळतोय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. rohit shetty to debut in digital world with action thriller web series

Web Title: rohit shetty to debut in digital world with action thriller web series