Oscars 2023: धोतर आणि कुडता! ऑस्करमध्ये दिसून आला राजामौलींचा साधेपणा.. चाहत्यांकडून होतंय कौतुक..

Oscars 2023 rajamouli: चित्रपट क्षेत्रातील जगभरात सर्वात मानाचा पुरस्कार समजला जाणारा ऑस्कर सोहळा आज लॉस एंजेलिमधील 'डॉल्बी' थिएटरमध्ये पार पडतो आहे. भारतीय वेळेनुसार सकाळी 6 वाजता या सोहळ्याला सुरुवात झाली.

अत्यंत दिमाखदार असा हा सोहळा आहे. यंदाचा हा 95 वा ऑस्कर सोहळा असून भारतीयांसाठी तो प्रचंड महत्वाचा आहे. कारण भारताच्या 'RRR' चित्रपटातील 'नाटू नाटू' गाण्याला संगीत विभागातून नॉमिनेशन आहे.

पण पुरस्कार मिळण्याआधीच या चित्रपटाची चर्चा सुरू झाली आणि त्यांचं कारण ठरलेत दिग्दर्शक राजामौली..

‘आरआरआर’ चित्रपटातील ‘नाटू नाटू’ गाण्याला ऑस्करसाठी नॉमिनेशन मिळालं आहे. गाण्याला बेस्ट ओरिजनल साँग कॅटेगरीत नॉमिनेशन मिळालं आहे. यंदा हे गाणं भारताला ऑस्कर मिळवून देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पण त्या आधीच आरआरआर चित्रपटाचे दिग्दर्शक एस.एस.राजामौली चर्चेत आले आहेत. कारण काही वेळा पूर्वीच त्यांनी ऑस्करच्या रेड कारपेटवर हजेरी लावली आणि सगळ्यांचे डोळे फिरले. जय दिमाखदार सोहळ्यात सगळे सुटबुट घालून येतात तिथे राजामौली चक्क धोतर, कुडता आणि मोजडी घालून आले आहेत.

त्यांचा हा लुक सध्या चर्चेचा विषय झाला असून, त्यांना वाटणारी परंपरेची ओढ, आस्था यातून दिसून येते असे चाहत्यांनी म्हंटले आहे.

एवढेच नाही तर अभिनेता ज्युनिअर एनटीआर व राम चरण देखील ऑस्कर सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिले आहेट. या सोहळ्यात त्यांनीही भारतीय पद्धतीचे कपडे परिधान केले आहेत. काळ्या रंगांचे इंडो वेस्टर्न प्रकरतले कपडे त्यांनी परिधान केले आहेत. आता प्रतीक्षा आहे ती 'नाटू नाटू'ला ऑस्कर मिळण्याची.