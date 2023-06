Rubina Dilaik Accident: मला जबर धक्का बसलाय, अपघातानंतर रुबीना दिलकची वाईट अवस्था

By

Rubina Dilaik Health Update News: मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री रुबिना दिलैक हिचा अपघात झाल्याची बातमी सकाळी वाऱ्यासारखी पसरली. अनेकांना रुबिनाच्या प्रकृतीविषयी काळीज वाटली.

रुबिनाच्या गाडीला मोठी धडक बसली असून तिच्या पतीने यासंदर्भात ट्विट करत माहिती दिली आहे.

या अपघाता संदर्भात रुबिनाचा पती म्हणजेच अभिनेता अभिनव शुक्लाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे. आता या अपघाताला बळी पडलेल्या रुबिनाची पहिली प्रतिक्रिया समोर आलीय.

रुबिना दिलैकने 11 जून रोजी सकाळी 9 च्या सुमारास ट्विट केले. यामध्ये तिने पती अभिनव शुक्ला यांची पोस्ट रिट्विट करून तिच्या हेल्थ अपडेट दिली.

त्यांनी लिहिले की, 'अपघातामुळे माझ्या डोक्याला आणि पाठीला दुखापत झाली आहे. सध्या मी शॉकमध्ये आहे. पण आमची वैद्यकीय चाचणी झाली, सर्व काही ठीक आहे...

निष्काळजी ट्रक चालकावर कायदेशीर कारवाई झाली असली तरी नुकसान झाले आहे. मी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो की तुम्ही आमच्या आणि तुमच्या सुरक्षिततेसाठी रस्त्याचे नियम पाळा! अशो पोस्ट रुबिना दिलैकने केलीय.

विशेष म्हणजे या अपघतात रुबिनाला कोणीतही इजा झालेली नाही. काही तासांपुर्वी अभिनवने रुबीनाची प्रकृती ठीक असल्याचेही सांगितले आहे. मात्र रुबिनाचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा असल्याने तिच्या अपघताच्या बातमीने तिचे चाहते चिंतेत पडले आहेत.

अभिनव शुक्लाने एक ट्विट केले आहे, ज्यामध्ये अपघात झाल्यानंतरचे गाडीचे फोटो शेयर केले आहेत. सोबत लिहिले आहे की, 'जे आमच्यासोबत घडलं ते तुमच्यासोबतही घडू शकतं. फोनवर बोलत ट्रॅफिक लाइट जंप करणाऱ्या मूर्खांपासून सावध रहा. याबाबत सविस्तर माहिती मी देईनच..'

'या अपघातावेळी रुबिना गाडीतच होती, पण सध्या ती ठीक आहे. तिला उपचारांसाठी डॉक्टर कडे घेऊन गेलो होतो. पण माझी मुंबई पोलिसांना विनंती आहे की, या अपघातातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी.' आता रुबिना या अपघातातुन लवकरात लवकर बरी व्हावी म्हणुन तिचे चाहते प्रार्थना करत आहेत.