Video : रुबिना म्हणतेय, 'या' पाच गोष्टींमुळे कोरोनावर लवकर केली मात

'बिग बॉस १४'ची Bigg Boss विजेती, अभिनेत्री रुबिना दिलैकने Rubina Dilaik नुकतीच कोरोनावर मात केली. गेल्या १९ दिवसांपासून ती घरातच क्वारंटाइनमध्ये राहत होती. आता कोरोनावर मात केल्यानंतर रुबिनाने चाहत्यांसाठी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. कोरोनावर लवकर मात करण्यासाठी तिने काय काय केलं, हे त्या व्हिडीओत रुबिना सांगताना दिसतेय. यात रुबिनाने पाच महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. (Rubina Dilaik reveals the 5 things that aided in her speedy recovery from Covid 19)

वेळेवर योग्य आहार घेणे, पाणी आणि इतर द्रव्य पदार्थ पूरक प्रमाणात घेणे, योगसाधना करणं, वेळेवर औषधं घेणे आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी संगीत ऐकणे या पाच गोष्टी केल्याचं रुबिनाने या व्हिडीओत सांगितलं. 'मी १९ पेक्षा जास्त दिवस क्वारंटाइनमध्ये होते. पण या पाच गोष्टींमुळे मी लवकर बरी होऊ शकले. यात सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या आवडीची गाणी ऐकणे आणि खूश राहणे', असं तिने या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलंय.

१ मे रोजी रुबिनाचा कोरोना चाचणीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. क्वारंटाइनमध्ये असताना ती सोशल मीडियापासून दूर होती. मात्र आता कोरोनावर मात केल्यानंतर पुन्हा एकदा ती सक्रिय झाली आहे. रुबिनाचा पती अभिनव शुक्ला हा सध्या केपटाउनमध्ये 'खतरों के खिलाडी ११'च्या शूटिंगसाठी आहे.