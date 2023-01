Bigg Boss Marathi 4: ज्या घराने वेगळं केलं त्याच घराने.. असं झालं रोहित-रुचिराचं मनोमिलन..

Rohit Shinde And Ruchira jadhav patch up : 'बिग बॉस मराठी 4' मध्ये डॉ.रोहित शिंदे आणि अभिनेत्री रुचिरा जाधव हे रिअल लाईफ कपल सामिल झालं होतं. पण घरात अशा काही गोष्टी घडल्या ज्यामुळे घरातून बाहेर पडताना रुचिरा रोहितवर रागावल्याचं चित्र समोर आलं होतं. दोघांमध्ये गैरसमज झाले, प्रचंड दुरावा आला.. पण ज्या घराने त्यांना वेगळं केलं त्याच घरात त्यांच्यात समेट घडतानाही आजच्या भागात दिसणार आहे.

बिग बॉस मध्ये आलेल्या या जोडीत चांगलीच फुट पडली. घरात झालेले वाद घराबाहेरही सुरूच राहिले. सोशल मीडियावरही रुचिरानं रोहितला अनफॉलो केलं अन् त्यांच्यात ब्रेकअप होणार अशा चर्चा होऊ आला. रुचिराने वेळ मागितला आहे, असं रोहितने जाहीर केलं. पण त्यांच्यातलं नातं पूर्ववत होईल का नाही ही कुणालाच माहीत नव्हतं. अखेर तो क्षण आलाच.



बिग बॉसने फिनाले च्या आधी सर्व 16 स्पर्धकांचे रीयुनियन केले. म्हणजे सर्व सोळा स्पर्धकांना एकत्र घरात जाण्याची संधी दिली. त्यांच्यासाठी एक छोटी पार्टी देखील अरेंज करण्यात आली होती. यावेळी 16 स्पर्धकांमध्ये रोहित आणि रुचिराही होते. पण ते दोघेही एकमेकांशी बोलले आहे. जवळपास घरात येऊन सर्वजण एकमेकांमध्ये मिसळले, धमाल केली पण त्या दोघांमध्ये अबोला दिसला.

शेवटी त्यांच्यातील नाते पुन्हा सांधण्यासाठी प्रसाद जवादेने पुढाकार घेतला. सर्वजण खीर खात असताना तुम्ही दोघांनी आता झालेले सर्व गैरसमज इथेच सोडा, आणि एक व्हा असं ती म्हणाला. दोघांनाही एकमेकांना खीर भरवण्याचा आग्रह केला. ज्यावेळी दोघेही थोडे अवघडले पण त्यांनी पुढाकार घेत नात्यातील दुरावा मिटवला. आणि जय घरात ते वेगळे झाले तिथेच त्यांची मनं जुळून आली.