Rupali Bhosle News: 'आई कुठे काय करते' मालिकेत संजना ही भूमिका साकारणारी अभिनेत्री रुपाली भोसले आता महाराष्ट्रातील घराघरात ओळखला जाणारा चेहरा आहे. मालिकेत तिची भूमिका सुरवातीला खलनायकी स्वभावाची असल्यामुळे अनेकांना तिचा राग यायचा.

पण मालिकेतील हीच संजना आता अरुंधतीच्या बाजूनं आणि अनिरुद्धच्या विरोधात उभी राहिलेली दिसल्यानं अनेकांना ती आवडू लागलीय. असो,मालिकेतील अभिनयाचा भाग सोडला तर संजना उर्फ रुपालूीचं ड्रेसिंग स्टाईलही लोकांना आवडतं.

पण यात एक गोष्ट प्रामुख्यानं समोर आली ती म्हणजे कोणताही ड्रेस रुपालीनं परिधान केलेला असला तरी तिच्या गळ्यात एक चैन कायम पहायला मिळते. ढिगभर दागिने घातल्यावरही रुपाली ती काढत नाही आणि ज्या ड्रेसवर गळा रिकामा ठेवायची गरज असते तिथेही हट्टानं रुपाली ही चैन गळ्यात घालते.

आता जाऊन रुपालीनं स्टार प्रवाहच्या पुरस्कारसोहळ्या दरम्यान आपल्या या चैनीमागचं रहस्य प्रसारमाध्यमांसमोर ठेवलं.( Rupali Bhosle aai kuthe kay karte actress reveals why she always wear evil eye chain)

नुकताच स्टार प्रवाह वाहिनीचा 'स्टार प्रवाह पुरस्कार सोहळा २०२३' मोठ्या दणक्यात पार पडला. लवकरच याचं प्रक्षेपण टी.व्हीवर केलं जाईल, यावेळी पुरस्कार सोहळ्यासाठी कॉश्च्युम थीम होती ट्रेडिशनल विथ ट्वीस्ट. यावेळी अनेक कलाकारांनी परिधान केलेल्या वेगवेगळ्या ड्रेसेसनी लक्ष वेधून घेतले.

'आई कुठे काय करते' फेम रुपाली भोसलेनंही सुंदर ड्रेस घातला होता पण तिच्या गळ्यात नेहमीची इव्हील आय असणारी चैन होती. यामागचं रहस्य तिला विचारताच ती म्हणाली, 'मी ही चैन कायम गळ्यात घालते'.

''जसं संजना मालिकेत अनिरुद्धशी कितीही भांडण करत असली..त्याच्याशी घटस्फोट घेण्याच्या उंबरठ्यावर असली तरी ती गळ्यातलं मंगळसूत्र काढत नाही. तसंच या चैनीशी माझे खास बंध आहेत. मग अगदी कोणतीही वेशभूषा असू दे मी ही चैन काढत नाही''.

''अनेकदा एखाद्या ब्रॅन्डच्या शूटसाठी मला गळ्यातली चैन काढायला सांगतात तेव्हा माझा त्याला स्पष्ट नकार असतो''.

रुपाली भोसले पुढे म्हणाली, ''माझा काही गोष्टींच्या बाबतीत हट्टीपणा असतो आणि मी त्यांच्या बाबतीत पझेसिव्ह देखील आहे. त्यापैकी ही चैन एक गोष्ट आहे. मी कोणतीही वेशभुषा करु दे,त्यावर ही चैन भले शोभून दिसत नसेल पण तिला गळ्यातून काढण्याचा माझा हट्ट मी सोडत नाही''.

'' तिच्यात माझ्या भावना गुंतल्या आहेत. ती काढू नये गळ्यातून असं मला वाटतं..म्हणून ती जेव्हापासून घातलीय तेव्हापासून आजतागायत कधीच काढली नाही'.