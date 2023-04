Rutuja Bagwe: 'अनन्या' फेम मराठमोळ्या अभिनेत्रीने घेतलं स्वतःचं घर. इमोशनल होत म्हणाली...

By

Rutuja Bagwe News: स्वतःचं घर घेणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. एका मराठमोळ्या अभिनेत्रीचं हेच स्वप्न पूर्ण झालंय. हि अभिनेत्री म्हणजे ऋतुजा बागवे. ऋतुजने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर नवीन घराचा फोटो शेयर केलाय.

या फोटोत ऋतुजाच्या हातात घराच्या किल्ल्या दिसत आहेत. न्यू होम, न्यू ऍडव्हेंचर असं किचेन या किल्ल्यांना दिसत आहेत. या चावीमागे ऋतुजाच्या नवीन घराचा दरवाजा दिसत असून त्यावर ऋतुजा आर बागवे असं नाव दिसतंय.

