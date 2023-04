Shah Rukh Khan: ५७ व्या वर्षी वाटतोय कि नाही तिशीतला तरुण? NMACC च्या उद्घाटनाच्या वेळी शाहरुखवर सर्वांच्या नजरा

Shah Rukh Khan News: बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित अशा नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) चं काल उद्घाटन झालं. यानिमित्ताने जवळपास सर्वच बॉलिवूड सितारे एकाच छताखाली जमले होते. एकदम शानदार आणि भव्यदिव्य रित्या NMACC चं लाँच झाला. अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटी या सोहळ्याला उपस्थित होते. पण सर्वांची नजर मात्र खिळली ती शाहरुख खानवर.

(shah rukh khan looks super hot at the grand launch event of nita mukesh ambani cultural centre NMACC)

SRK त्याच्या संपूर्ण कुटुंबासोबत या सोहळ्याला उपस्थित होता. यावेळी शाहरुख सोबत गौरी खान, आर्यन खान आणि सुहाना खान सुद्धा फोटोंसाठी पोझ करताना दिसले. शाहरुख खान कुठे आहे असा विचार करत असतानाच त्याची मॅनेजर पूजा ददलानीने इंस्टाग्रामवर शाहरुखचे दोन फोटो तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंट वर पोस्ट केले आहेत. या फोटोंमध्ये शाहरुख सुपर हॉट दिसतोय.

नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) च्या लाँचिंगसाठी संपूर्ण बॉलिवूड मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये उपस्थित होतं. या कार्यक्रमाला उपस्थित आलेला शाहरुख खान काळ्या रंगाच्या पोशाखात अत्यंत देखणा दिसत आहे. वयाच्या ५७ व्या वर्षी शाहरुख तिशीतल्या तरुणासारखा फिट अँड फाईन वाटतोय. शाहरुखची मॅनेजर पूजाने इंस्टाग्रामवर काळा शर्ट, काळी पँट आणि ब्लेझर घातलेले त्याचे फोटो पोस्ट केले. अनेकांनी शाहरुखची तुलना त्याचा मुलगा आर्यन खानशी केलीय. शाहरुखचा हा नवीन फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालाय.

सलमान खान देखील या सोहळ्याला फॉर्मल्समध्ये दिसला. सलमानने सुद्धा फोटोसाठी खास पोज दिली. किसी का भाई किसी की जान फेम या अभिनेत्याने गौरी खान, आर्यन खान आणि सुहाना खान यांच्यासोबत खास फोटोशूट केलं.

नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, ज्याला NMACC देखील म्हणतात, मुंबईतील Jio वर्ल्ड सेंटरमध्ये आहे. काल 31 मार्चला त्याचे भव्य उद्घाटन झाले. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये असलेले हे केंद्र नीता अंबानी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. या सेंटरमध्ये भारतीय कला प्रकारांचे जतन आणि संवर्धन केले जाणार आहे.