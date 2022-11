Sai Tamhankar: 'लॉकडाउन'मधला संघर्ष.. फोटो शेअर करत सईने सांगितला अनुभव..

sai tamhankar: अभिनेत्रीसई ताम्हणकर हे नाव मराठीसोबतच बॉलीवुडमध्येही झळकत आहे. सध्या तिने हिन्दी चित्रपटांचा धडाकाच लावला आहे. लवकरच ती इम्रान हाशमी सोबत ‘ग्राउंड झिरो’ या चित्रपटात झळकणार आहे. तर सध्या तिच्या 'इंडिया लॉकडाउन'या चित्रपटाची जोरदार चर्चा आहे. भारतात झालेल्या टाळेबंदीचे आणि त्या दरम्यान घडेलेल्या भयावह घटनांचे चित्रण या करण्यात आले आहे. याच चित्रपटाच्या चित्रीकरणा दरम्यानचा एक फोटो शेयर करत सईने आपला अनुभव सांगितला आहे.

सईने एक फोटो शेयर केला आहे. हा फोटो तिच्या ‘इंडिया लॉ़कडाऊन’ या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगमधला आहे. फोटोमध्ये दिसणाऱ्या हातगाडीवर ती झोपली आहे. तर झोपेतच तिने एका हाताने तिने काळ्या रंगाची छत्री पकडली आहे. तर आजूबाजूला चित्रीकरण सुरू असल्याचे दिसत आहे. या फोटोसोबत सईने एक कॅप्शन पण दिले आहे.

'जेव्हा आम्ही चित्रपटाच्या सेटपासून खूप दूरच्या ठिकाणी शूटिंग करत असतो, तेव्हा असं परिस्थितीशी जुळवून घेत काम करतो. हीच जुळवून घेण्याची वृत्ती टाळेबंदीच्या काळामध्ये आपल्या कामी आली' असे कॅप्शन तिने या फोटोला दिले आहे.

या चित्रपताच्या ट्रेलरचीही बरीच चर्चा आहे. मधुर भांडारकर यांनी ‘इंडिया लॉकडाऊन’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. या चित्रपटात सई एका मजूराच्या पत्नीची व्यक्तिरेखा साकारत आहे. अभिनेता प्रतीक बब्बर तिच्या पतीच्या भूमिकेमध्ये दिसणार आहे. सई, प्रतीक यांच्यासह या चित्रपटामध्ये श्वेता बासु प्रसाद, आहाना कुमरा आणि प्रकाश बेलवाडी देखील महत्वाच्या भूमिकेत आहेत.