Sai Tamhankar: मी वडिलांवर अंत्यसंस्कार केले आणि लगेचच.. हा किस्सा वाचून सईच्या हिमतीला सलाम कराल..

Sai Tamhankar: मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री म्हणुन सई ताम्हणकरचं नाव नेहमीच आघाडीवर असतं. ती नेहमीच वेगळेपणासाठी ओळखली जाते. तिनं मराठी मनोरंजनसृष्टीबरोबरच बॉलिवूडमध्येही धमाकेदार अभिनयानं प्रेक्षकांची मनं जिकंली आहे.

सई ही अभिनयाबरोबरच सोशल मिडियावरही सक्रिय असते. ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. नेहमी काही ना काही पोस्ट करते. सई कायमच चाहत्यांना मोहित केलेलं आहे. पण याच सईनं आपले डोळे पाणावतील असा प्रसंग एका मुलाखतीत सांगितला आहे.

(Sai Tamhankar talk about her father death funeral ceremony and her movie shooting incident)

एका माध्यमाने नुकतीच सईची मुलाखत घेतली. त्यावेळी वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्ष, नैराश्य हे व्यावसायिक आयुष्यात डोकावतं का? त्यावर परिणाम करतं का? असा प्रश्न सईला विचारण्यात आला. यावर सईने दिलेलं उत्तर पाहून तुमचंही काळीज पिळवटून निघेल.

सई म्हणाली, ''दोन्ही एकमेकांशी संलग्न आहेत. दोन्ही आयुष्य एकमेकांवर परिणाम करतात. काही भूमिका वैयक्तिक आयुष्यात डोकावतात. तर वैयक्तिक आयुष्यातील एखादी घटना तुमच्या कामावर परिणाम करते.''



''याबद्दलचा एक प्रसंग सांगते.... 'हाय काय नाय काय' या सिनेमाचं चित्रीकरण करत होते. त्यावेळी माझ्या वडिलांचं निधन झालं. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करून दुसऱ्या दिवशी सेटवर आले. विशेष म्हणजे तो सिनेमा विनोदी धाटणीचा होता. मी एका वेगळ्याच दुःखात असताना विनोदी काम करणं माझ्यासाठी खूप मुश्किल होतं. पण ते मी केलं. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील परिस्थितीत प्रचंड तफावत असते, ती स्वीकारूनच आपल्याला काम करावं लागतं.'' असा धक्कादायक अनुभव सईनं सांगितला.