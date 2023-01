Saif Ali Khan troll: अर्रर्र.. सैफला काय झालं? मलायकासारखं का चालतोय? नेटकऱ्यांनी उडवलाय दंगा..

बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खान हा सोशल मीडियावर नसला तरी तो नेहमीच काही ना काही कारणांमुळे चर्चेत असतो. काही दिवसांपूर्वी आदिपुरुष या चित्रपटातील रावणाच्या लूकमुळे तो ट्रोल झाला आहे. मात्र आता पुन्हा एकदा सैफ अली खान हा ट्रोल झाला आहे. त्याला बॉडी शेमिंगचा सामना करावा लागला आहे.

(Saif Ali Khan Gets Brutally TROLLED For His Weird Walk; Netizen Says, he walks like Malaika)

सैफ अली खानचा एक व्हिडीओ सध्या इन्स्टाग्रामवर व्हायरल होत आहे. त्या व्हिडीओत सैफ हा गाडीतून उतरताना दिसत आहे. यावेळी त्याने निळ्या रंगाचा टीशर्ट आणि ट्रॅक पँट परिधान केली आहे.

यावेळी सैफचा बदललेला लूक, स्टाईल पाहून सर्वांना धक्का बसला. तसेच त्याची चालण्याची स्टाईलमुळेही त्याला ट्रोल केले जात आहे.त्याची तुलना चक्क मलायका अरोराशी केली आहे.

यावरुन सैफ हा चांगलाच ट्रोल झाला आहे. “हा घरी बसून बसून जाड झाला आहे”, अशी कमेंट एका नेटकऱ्याने यावर केली आहे. तर एका नेटकऱ्याने याची तुलना मलायका अरोराशी केली आहे. “हा मलायकासारखा का चालतोय”, अशी कमेंट एकाने केली आहे. एकाने “हा बॉडी का बनवत नाही”, अशी कमेट केली आहे.

"तिथे करिना वर्कआऊटच्या बाबतीत किती काळजी घेते आणि हा असा..", "उगाच गॉगल्स बरोबर अशी पोझ का दिली", "मलायका एक कमी होती वाकडी चालण्यासाठी आता हा आला" अशा कमेंट्सचा अक्षरश: पाऊस पडला आहे.

दरम्यान ओम राऊत दिग्दर्शित ‘आदिपुरूष’ चित्रपटावरुन वाद झाला होता. रामायणावर आधारित असलेल्या या चित्रपटात प्रभास, क्रिती सेनॉन, सैफ अली खान यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. या चित्रपटातील सैफ साकारत असलेल्या रावणाच्या भूमिकेवरून त्यावर टीका झाली होती.