Salman Khan: 'किसी का भाई किसी की जान' सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर सगळीकडे सलमानची हवा होतेय तोवर त्याच्या पुढच्या सिनेमाशी संबंधित बातमी समोर आल्यानं मोठा धमाका झाला आहे. आता यामुळे सलमानच्या चाहत्यांचा उत्साह मात्र द्विगुणित होणार यात शंका नाही.

25 वर्षानंतर सलमान खान पुन्हा एकदा करण जोहर सोबत काम करणार असल्याचं समोर आलं आहे. मीडिया रीपोर्टसनुसार 2024 ला ईद च्या दिवशीच करण आणि सलमान मिळून करत असलेला सिनेमा रिलीज केला जाण्याची चिन्ह आहेत. चला भाईजानच्या आगामी प्रोजेक्टविषयीच्या डिटेल्स जरा पाहूया. (Salman Khan And Karan Johar new project will release on 2024 Eid)

बॉलीवूडचा प्रसिद्ध दिग्दर्शक करण जोहर सलमान खान सोबत सिनेमा करतोय याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. सलमान खानही करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शनसोबत एक सिनेमा बनवण्याचं प्लॅनिंग करतोय अशी माहिती आहे. दोघं मिळून बनवत असलेला हा सिनेमा नक्कीच बिग बजेट असणार यात शंकाच नाही.

बरं इतकंच नाही तर हा सिनेमा 2024 मध्ये ईदलाच रिलीज करणार असल्याचं बोललं जात आहे. सध्या इतर डिटेल्स समोर आल्या नसल्या तरी सलमानला स्क्रीप्ट पसंत आल्याचं विश्वासनीय सूत्रांकडून कळालं आहे.. दोघांमध्ये सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या तर लवकरच हा सिनेमा फ्लोअरवर जाऊ शकतो.

हेही वाचा: संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

'कुछ कुछ होता है' नंतर जवळपास 25 वर्षांनी सलमान आणि करण एकत्र काम करतील. सलमान खानच्या वर्कफ्रंटविषयी बोलायचं झालं तर 'किसी का भाई किसी की जान' हा सिनेमा नुकताच रिलीज झाला आहे. गेले काही दिवस सलमान या सिनेमाच्या प्रमोशन मध्ये बिझी होता. याव्यतिरिक्त सलमानचा 'टायगर3' लवकरच आपल्या भेटीस येतोय. यामध्ये कतरिना कैफ आणि इमरान हाश्मी देखील आहेत. तसंच 'पठाण वर्सेस टायगर' या सर्वात मोठ्या सिनेमात सलमान आणि शाहरुख पुन्हा एकत्र काम करताना दिसणार आहेत.