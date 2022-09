Video : सलमानची पहिली जाहीरात, आयेशा श्राॅफने केली क्लिप शेअर

Salman Khan And Ayesha Shroff Starred In His First Ad : टायगर श्राॅफची आई अभिनेत्री आणि उद्योजिका आयेशा श्राॅफने तिच्या चाहत्यांबरोबर कॅम्पा कोलाचा व्हिडिओ क्लिप शेअर केला आहे. या जहिरातीत तिने सलमान खान, माॅडल्स शिराझ मर्चंट, सुनील निकोल, वनीसा वाझ आणि आरती गुप्ता यांच्याबरोबर काम केले. सलमानच्या पहिल्या जहिरातीचे हे चित्रीकरण होते.

यात आयेशा श्राॅफ (Ayesh Shroff) तरुण दिसते. सलमान खानने (Salman Khan) काही कँडिड क्षण आयेशा आणि मित्रांबरोबरच शेअर केले. ती सर्व फिझी ड्रिंकने एकमेकांशी जोडले गेलेले होते. मुली पोहण्यासाठी जातात आणि काही तरुणही येतात. ते सर्व किनाऱ्यावर तंबूत राहतात. या जहिरातीचे चित्रीकरण अंदमान बेटांच्या अवती-भवती करण्यात आले.

व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये आयेशा लिहिते, जेव्हा आयुष्य साध आणि मजेशीर होत. ते पुन्हा यावं हे ऐकायला उत्सुक आहे. कल्पना करा कोण-कोण? तिने तिच्या सहकलाकारांना टॅग केले. व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना अभिनेत्री दिशा पाटणी म्हणते, तुम्ही किती सुंदर दिसत होता. इतरांनीही आपल्या वेगवेगळ्या काॅमेंट नोंदवल्या आहेत. (Salman Khan's First Ad)