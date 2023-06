मला कुत्र्यासारखं वागवलं गेलं... 'दबंग ३' मधील अभिनेत्रीचा सलमान खानच्या सुरक्षा रक्षकांवर गंभीर आरोप

Dabangg 3 actress Hema Sharma: सध्या बॉलिवूडचा भाइजान अभिनेता सलमान खानच्या दबंग ३ या चित्रपटाची सगळेच प्रतीक्षा करत आहे. या चित्रपटाची बरीच चर्चा आहे. अशातच या चित्रपटाच्या सेटवरून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.,

याच बंग ३ मधील अभिनेत्रीने सलमान खानच्या रक्षकांवर गंभीर आरोप केले आहेत. या सुरक्षा रक्षकांनी अभिनेत्रीला मानहानीजनक वागणूक दिल्याचे तिचे म्हणणे आहे. सध्या या प्रकरणाची चर्चा सुरु आहे.

(Salman Khan's Dabangg 3 actress Hema Sharma Says She Was Humiliated And 'Thrown Out Like A Dog')

हेमा शर्मा असे या अभिनेत्रीचे नाव असून, तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत याबाबतचा खुलासा केला आहे. यावेळी हेमा म्हणाली की, 'मला सलमान खान यांच्या 'दबंग 3' मध्ये काम करायचे होते. या चित्रपटात काम करण्यासाठी जे-जे शक्य आहे ते सर्वकाही केले कारण मला सलमान सरांना भेटायचे होते. माझा पहिला सीन सलमान सरांबरोबर होता. त्यामुळे या संधीचा मला खूप आनंद झाला.'

'मात्र, तो सीन सलमान खानशिवाय शूट करण्यात आला. त्यामुळे माझी खूप निराशा झाली. म्हणून शूट संपल्यानंतर सलमान खान यांना केवळ एकदा भेटता यावं यासाठी मी अनेकांशी बोलले. जवळपास ५० लोकांना मी विनंती केली.'

पुढे हेमा शर्मा म्हणाली, 'यानंतर मी पंडित जनार्दन यांची भेट घेतली आणि सलमान सरांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांनी मला आश्वासन दिले आणि आम्ही सलमान सरांना भेटायला गेलो. पण त्यावेळी मला इतकी वाईट वागणूक मिळाली हे ते मी सांगू शकत नाही'

'माझा अपमान करत मला कुत्र्यासारखे बाहेर हाकलले गेले. मला सलमानसोबत फक्त एक फोटो काढायचा होता. पण त्यांनी १०० लोकांसमोर माझा अपमान केला. हे घडले तेव्हा माझ्या ओळखीचे अनेकजन माझ्या आजूबाजूला होते'

'त्यामुळे हा अपमान इतका जिव्हारी लागला की, मी १० दिवस झोपू शकले नाही. सलमान खान तिथे उपस्थित नव्हते, पण ते आजूबाजूलाच होते, त्यांच्या मनात आले असते तर त्यांनी हस्तक्षेप करत याची दखल घेतली असती पण त्यांनी तसे केले नाही. यापुढे मी सलमान खान सरांना कधीही भेटणार नाही,'अशा शब्दात तिने नाराजी व्यक्त केली.