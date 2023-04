Salman Khan: बॉलीवूड सुपरस्टार सलमान खान सध्या त्याला मिळणाऱ्या धमक्या आणि वाढलेली सुरक्षा यामुळे भलताच चर्चेत आहे. सलमान जिथे जतो तिथे त्याची स्वतःची वैयक्तिक सिक्युरिटी असतेच शिवाय पोलिसांचा ताफा देखील त्याच्या आजूबाजूला असतो.

सलमानच्या रक्षणासाठी सध्या त्याला मुंबई पोलिसांनी Y+ सुरक्षा दिली आहे. याव्यतिरिक्त सलमाननं स्वतःसाठी एक बुलेटप्रूफ गाडी खरेदी केली आहे. सलमानच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही गाडी मॉडिफाय करण्यात आली आहे. या कारला सलमाननं आंतरराष्ट्रीय मार्केटमधून खरेदी केलं आहे. (Salman Khan on threats actor statements after receiving threats said so many guns around me..)

सलमान खानला गेल्या काही दिवसांपासून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. अभिनेता सध्या गॅंगस्टरच्या निशाण्यावर आहे. नुकताच सलमानने फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळा होस्ट केला होता. यादरम्यान सलमानच्या सुरक्षेची जबरदस्त काळजी घेतली गेली.

त्याच्या आजुबाजूला कडक सुरक्षाव्यवस्था तैनात होती. आता सलमान खानने स्वतः आपल्या आयुष्यात सुरू असलेल्या मोठ्या उलथा-पालथीवर भाष्य केलं आहे आणि सांगितलं आहे की या सगळ्या गोष्टी तो कशा हॅंडल करतो.

सलमान खाननं नुकतीच एक वाहिनीला मुलाखत दिली होती. त्यावेळी त्यानं सांगितलं की,''असुरक्षतेच्या जाणीवेपेक्षा सुरक्षा कधीही चांगलीच. आता रस्त्यावर सायकल चालवणं आणि कुठेही एकट्यानं जाणं माझ्यासाठी कठीण होऊन बसलं आहे. आणि यापेक्षा अधिक मला चिंता लागून राहते जेव्हा मी ट्रॅफिक मध्ये फसतो,तिथे तर जास्तच सुरक्षा असते. आणि मग आजुबाजूला असलेल्या गाड्या दुसऱ्या लोकांना अडचण निर्माण करतात. मग ते लोक मला तिरकस लूक देतात. अर्थात माझे चाहतेच असतात ते सगळे. पण एक मोठा धोका आहे माझ्या जीवाला म्हणून ही सगळी सुरक्षा''.

सलमान खानच्या म्हणण्याप्रमाणे,त्याला जे सांगितलं जात ते तो करतो. आपल्याला सावधानता बाळगून राहिलं पाहिजे हे आता सलमाननं चांगलं ओळखलं आहे. म्हणून तो सुरक्षा व्यवस्था सोबत घेऊनच सगळीकडे फिरतो. पण त्याला हे देखील माहिती आहे की जर काही होणारच असेल तर ते आपण काहीही केलं तरी होण्यापासून थांबवू शकत नाही.

सलमानचं म्हणणं आहे की गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या आजुबाजूला इतके सगळे वाघाच्या निधड्या छातीचे बंदूकधारी सुरक्षारक्षक पाहून तो थोडा घाबरलेलाच असतो.

माहितीसाठी सांगतो की,बड्या गॅंगस्टरनं दिलेल्या जीवे मारण्याच्या धमकीनंतरही सलमानला एका मुलाचा कॉल आला होता ज्यानं सलमानला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. त्याप्रकरणात त्या मुलाला पोलिसांनी अटक केली होती.