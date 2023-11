Tiger 3: सलमानचा टायगर 3 पाहून साजरी करा 'दिवाळी पहाट', मुंबईत पहिला शो सकाळी...

Tiger 3 Early Morning Show News: सलमान खानच्या आगामी टायगर 3 सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. टायगर 3 च्या रिलीजला अवघे काहीच दिवस बाकी असताना फॅन्सना सिनेमा पाहण्याची उत्सुकता शिगेला आहे.

सलमान खान - कतरिना कैफ स्टारर टायगर 3 पाहण्यासाठी लोकं आतापासुनच सज्ज आहेत. अशातच टायगर 3 च्या चाहत्यांसाठी खुशखबर. मुंबईत टायगर 3 चा भल्या पहाटे शो लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे टायगर पाहून लोकं दिवाळी पहाट साजरी करणार अशी शक्यता आहे.

टायगर 3 दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच रविवारी, 12 नोव्हेंबर रोजी रिलीज होणार आहे! निर्माते यशराज फिल्मने माहिती दिली की, ते रिलीजच्या तारखेला देशभरात सकाळी ७ वाजल्यापासून चित्रपटाचे प्रदर्शन सुरू करतील!

तसेच, YRF 5 नोव्हेंबरपासून भारतात टायगर 3 चे आगाऊ बुकिंग सुरू करणार आहे! हा चित्रपट दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये प्रदर्शित होत आहे, त्यामुळे चित्रपटगृहांनी टायगर 3 च्या स्वागताची तयारी लवकर सुरुवात करावी विनंती केली आहे.

YRF स्पाय युनिव्हर्सचे चाहते स्पॉइलर टाळण्यासाठी टायगर 3 चा पहाटेच्या शोला नक्की गर्दी करतील यात शंका नाही.

टायगर 3 हा ब्लॉकबस्टर YRF स्पाय युनिव्हर्स मधील 5 वा चित्रपट आहे जो एक था टायगर, टायगर जिंदा है, वॉर आणि पठाण या घटनांची पुढील मालिका आहे. टायगर 3 चे दिग्दर्शन मनीष शर्मा यांनी केले आहे.

टायगर 3 प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असणार यात शंका नाही. YRF टायगर 3 हा YRF स्पाय युनिव्हर्स आजवरचा सर्वात भव्यदिव्य सिनेमा असणार यात शंका नाहीय.

टायगर 3 हिंदीसोबतच तमिळ डब आणि तेलुगु डब आवृत्त्यांमध्ये प्रदर्शित होईल. टायगर 3 सिनेमा १२ नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.