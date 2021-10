By

गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या अभिनेत्री सामंथानं (Samantha Ruth Prabhu) चाहत्यांना एक आनंदीची बातमी दिलीय. सामंथा आणि नागा चैतन्य यांनी घटस्फोटाची घोषणा करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं होतं. घटस्फोटापोटी मिळणारी 200 कोटी रुपयांची पोटगीही सामंथानं नाकारली होती. त्यामुळं तिचे चाहतेही काही दिवस निराश होते. मात्र, सामंथानं आता चाहत्यांसोबत एक चांगली बातमी शेअर केलीय. ही बातमी सामंथाच्या व्यावसायिक जीवनाशी संबंधित आहे.

सामंथा ही लवकरच आपल्या नवीन चित्रपटाचं चित्रिकरण सुरू करणार आहे. ड्रीम वॉरिअर पिक्चर्स (Dream Warrior Pictures) या प्रोडक्शन हाउस अंतर्गत या चित्रपटाची घोषणा केलीय. हा आयकॉनिक चित्रपट ड्रीम वॉरियर पिक्चर्सची ही 30 वी फिल्म आहे आणि या चित्रपटात दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सामंथा मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. त्यामुळं सामंथा मुख्य भूमिकेत दिसणार असल्यानं चाहत्यांसाठी ही आनंदची बातमी असणार आहे.

सामंथाला चाहत्यांनीही चित्रपटासाठी All The Best असं म्हणत शुभेच्छा दिल्या आहेत. सामंथा आणि नागा चैतन्य या जोडीनं 7 ऑक्टोबर 2017 ला विवाह केला होता. गोव्यामध्ये झालेल्या या विवाहसोहळ्याची चर्चा देशभरात झाली होती. नागार्जुन यानं मुलाच्या लग्नामध्ये पाण्यासारखा पैसा खर्च केला होता. लग्नाला चौथे वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच दोघांमध्ये वाद सुरू असल्याचे समोर आले होते.