Sameer Wankhede Case: समीर वानखेडेंच्या अडचणीत वाढ; आता मॉडेल मुनमुन धमेचाने केले गंभीर आरोप

मॉडेल मुनमुन धमेचा हिने आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. कॉर्डिलिया क्रूझ प्रकरणात २५ कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा ठपका ठेवत समीर वानखेडे यांच्याविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. अशातच आता त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.( Sameeer Wankhede framed me for fame and forced me to hire his lawyer alleges model Munmun Dhamecha)

दोन वर्षापूर्वी क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणामध्ये एनसीबीने ३ ऑक्टोंबरला मॉडेल मुनमुन धमेचा हिला अटक केली होती. यावेळी ती चांगलीच चर्चेत आली होती. दरम्यान आता ती पुन्हा चर्चेत आली आहे. वानखेडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

मिड-डे ला दिलेल्या माहितीनुसार, मुनमुन धमे भीतीपोटी गप्प बसली होती. पण आता सीबीआयने वानखेडे यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याने सत्य बाहेर येईल. अशी अपेक्षा आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धीसाठी केवळ मीडिया प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी त्याने माझ्यासारख्या अनेकांना खोट्या प्रकरणात गोवले आहे.

त्यांना माहीत आहे की, मीडिया त्यांच्या कारवाईला कव्हरेज देईल. म्हणून वानखेडे सातत्याने मॉडेल्स आणि सेलिब्रेटींना टार्गेट करत होते.

ऑक्टोबर 2021 च्या पहिल्या आठवड्यात, एनसीबीने मुनमुन धमेचासह आर्यन खान आणि इतरांना अंमली पदार्थ बाळगणे, सेवन आणि तस्करीच्या आरोपाखाली अटक केली होती. मुनमुन धमे आणि आर्यन खान यांना 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.

पुराव्याअभावी मे २०२२ मध्ये एनसीबीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आर्यन खान आणि इतर पाच जणांची नावे नसली तरी एनसीबीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात मॉडेल धमेचे नाव आरोपी म्हणून ठेवण्यात आले होते.

मुनमुन धमे आहे तरी कोण?

मध्य प्रदेशची असणारी मुनमुन धमेचा एका उद्योगपती परिवारामधून आहे. मुनमुन धमेचा एक मॉडेल असून ती सोशल मीडियावर खूपच सक्रिय आहे. मुनमुन धमेचाच्या आईचे निधन झाले होते. तीचा भाऊ प्रिंन्स भमेचा सध्या दिल्लीमध्ये राहतो.

मुनमुन धमेचाने तिचे शालेय जीवन मध्य प्रदेशातील सागर येथे पूर्ण केले. त्यानंतर काही काळ ती तिच्या भावासोबत दिल्लीमध्ये राहत होती.

मुनमुन धमेचा अनेक कलाकारांसोबत पार्टी करताना दिसून येत आहे. या संबधीचे फोटो तिने सोशल मीडियावर शेअर केले आहे. मुनमुन धमेचाने वरुण धवन, अर्जुन रामपाल, वीजे निखिल, गुरु रंधावा , सुयश राय यांसारख्या कलाकारांसोबत फोटो शेअर केले आहेत.