Sameer Wankhede Case: थेट दाऊदच्या नावाने पुन्हा धमकी, वानखेडेंची बायको क्रांतीचा धक्कादायक खुलासा

Sameer Wankhede Case Update: समीर वानखेडेंना आर्यन खान केस प्रकरणात २५ कोटींची लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांची कसून चौकशी सुरु आहे. समीर वानखेडे हे या प्रकरणात अनेक वेळा चौकशीला सामोरे गेले आहेत.

अशातच समीर वानखेडे यांची बायको क्रांती रेडकरने एक धक्कादायक खुलासा केलाय ज्यामुळे चर्चांना तोंड फुटलंय. समीर वानखेडेंना पुन्हा धमकी मिळाल्याचा खुलासा क्रांतीने केलाय. ते सुद्धा दाऊदच्या नावाने. काय आहे प्रकरण सविस्तर अपडेट होत आहे.

(sameer Wankhede's wife kranti redkar shocking revelation that threat again by the name of dawood)

TV ९ ला मुलाखत देताना क्रांती म्हणाली, “ या संपूर्ण केस प्रकरणात धमक्या देणं, ट्रोल करणं हे खूप आधीपासून सुरु आहे.

पण आम्ही अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचो किंवा आम्ही विचार करायचो की अशा माणसांना ब्लॉक करुयात. पण दोन दिवसांपासून वेगळंच सुरू झालंय.

आता ज्या दोन ट्विटर हँडलवरून धमक्या येतायत, ते वेगळे वाटत आहेत. ते भारतीय ट्विटर हँडल नाहीत, आंतरराष्ट्रीय आहेत.

क्रांती पुढे म्हणते.. "या लोकांना भारत देश आवडत नाहीये. ते थेट दाऊदचं नाव घेऊन आम्हाला धमक्या देत आहेत, आमच्या मुलांची नावं घेत आहेत.

त्याचबरोबर ते भारतालाही शिवीगाळ करत आहेत. आपल्या केंद्र सरकारला, समीर वानखेडेंना शिवीगाळ करत आहेत. त्यांनी माझ्या दोन मुलींनाही त्यांनी धमकी दिली आहे.”

क्रांती शेवटी लिहिते ... “उद्या आमच्यावर किंवा आमच्या कुटुंबावर कोणताही हल्ला झाला, कोणी अॅसिड वैगरे फेकलं किंवा किडनॅप केलं, तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न पडतोय.

त्यामुळे जे घडतंय, त्याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. म्हणून आम्ही त्यांच्याविरोधात तक्रार देणार आहोत, त्यासाठी प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे,” असं क्रांती रेडकर ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलताना म्हणाली.