Sana Khan Baby Name: सना खानने लाडक्या लेकाचं ठेवलं अनोख नाव! लपलाय सुंदर अर्थ

Sana Khan Baby Name News: सुप्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री सना खानने बुधवारी ५ जुलैला इंस्टाग्रामवर आपल्या बाळ झाल्याची घोषणा केली. सना आणि तिचे पती अनस सय्यद यांना मुलगा झाला.

सना आणि तिचे पती अनस सय्यद यांनी त्यांच्या बाळाच्या आगमनाची बातमी त्यांचे चाहते आणि फॅन्ससोबत शेअर केली. सनाच्या फॅन्सने तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. सनाने बाळाचं नाव काय ठेवलंय, याची अनेकांना उत्सुकता होती. अखेर याचा उलगडा झालाय.

सना खान आणि अनस यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे नाव सय्यद तारिक जमील ठेवले आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना सना ई टाइम्सशी बोलताना म्हणाली, 'असे म्हणतात की नावाचा माणसावर खूप प्रभाव पडतो. म्हणून, आम्हाला पवित्रता, सौम्यता, काळजी आणि प्रामाणिकपणा दर्शवणारे नाव हवे होते. जमील म्हणजे सौंदर्य आणि तारिक म्हणजे आनंददायी. आई होण्याविषयी बोलताना सना म्हणाली, 'ही जगातील सर्वोत्तम भावनांपैकी एक आहे.'

बाळ झाल्याचा आनंद सोशल मिडीयावर सांगीतला

सनाने सोशल मिडीयावर मुलगा झाल्याचा आनंद शेयर केला होता. एक पोस्ट लिहून तिने एक छोटा व्हिडिओ दाखवला होता आणि लिहीलं होतं की,

"अल्लाह तलने मुकद्दर मै लिखा फिर उसको पुरा किया और आसन किया, और जब अल्लाह देता है तो खुश और मुसररा के साथ देता है.

तो अल्लाह तलने हमे बेटा दिया (अल्लाहने आमच्या नशिबात हे लिहिले आणि नंतर आम्हाला ही भेट दिली. जेव्हा अल्लाह आपल्याला काही देतो तेव्हा तो त्याच्या पूर्ण मनाने आणि आनंदाने देतो. अल्लाहने आम्हाला मुलगा दिलाय)."

बिग बॉस 6 आणि सलमान खानच्या 'जय हो' चित्रपटात काम करण्यासाठी लोकप्रिय अभिनेत्री असलेल्या सनाने नोव्हेंबर 2020 मध्ये अनसशी लग्न करण्यापूर्वी तिची अभिनय कारकीर्द सोडली.

सना खानने लग्नानंतर ईस्लाम धर्मासाठी अभिनय क्षेत्र सोडलं असं सांगीतलं जातं यापूर्वी मार्च 2023 मध्ये तिने एका मुलाखतीत तिच्या गरोदरपणाच्या बातमीची पुष्टी केली होती.