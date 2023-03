Sana Khan: इस्लाम धर्मासाठी बॉलिवूड सोडणारी सना खान लवकरच होणार आई.. जाहीर केली 'ती' तारीख..

Sana Khan: अभिनेत्री सना खान हे बॉलीवुडमध्ये नसूनही चर्चेत असलेलं नाव. तिने काही दोन वर्षांपूर्वी बॉलिवूडला कायमचा निरोप दिला आणि सांसारकडे वळली. पण अजूनही तीचं चाहतावर्ग तितकाच असल्याने ते तिच्या प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष ठेवून असतात.

नुकत्याच एका मुलाखतीत तिने ती लवकरच आई होणार असल्याने सांगितले आणि सना खान गरोदर असल्याच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब झाली. सध्या सोशल मीडियावर तिच्याच प्रेगंन्सीची चर्चा आहे.

सनाने 2020 मध्ये इस्लाम धर्मासाठी अभिनय क्षेत्रामध्ये काम करण्याचे थांबवले आणि इस्लाम धर्मातील धार्मिक कार्य करणाऱ्या अनस सैय्यदबरोबर निकाह केला. सध्या सना पती सोबत आपल्या संसारात रममान आहे.

अभिनयक्षेत्रापासून दूर असली तरी सोशल मीडियाद्वारे ती कायमच चाहत्यांशी संवाद साधत असते. आता सनाने सगळ्यांनाच आनंदाची बातमी दिली आहे. सना व अनसच्या घरी लवकरच नव्या पाहुण्याचं आगमन होणार आहे.

सनाने नुकतंच एका मुलाखतीत सांगितलं की, ''सध्या मी एका गोष्टीसाठी खूपच उत्सुक आहे. ते म्हणजे मी माझ्या बाळाची वाट पाहत आहे. लवकरच माझं बाळ माझ्या हातात असावं असं मला वाटतं.'

गेल्या काही दिवसांपासून सना गरोदर असल्याची चर्चा होती. मात्र सनाने याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिली नव्हती. मात्र आता तिने स्वतःच ती आई होणार असल्याची स्पष्टता दिली आहे. जून अखेरी पर्यंत ती आई होऊ शकते असं प्रसूती बाबतही ती म्हणाली.

सना खान ‘बिग बॉस ९’मध्येही सहभागी झाली होती. तिचा चाहतावर्ग प्रचंड मोठा आहे. सनाने मोठ्या पडद्यावरही आपलं नशीब आजमावलं आहे. तिच्या अफेअरची देखील बरीच चर्चा होती पण तिनं २०२०मध्ये अनस सोबत लग्नं केले आणि बॉलीवूडच्या चंदेरी दुनियेला रामराम केला.