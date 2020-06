अडचणीत सापडलेल्या मुंबईच्या डब्बेवाल्यांसाठी संजय दत्तकडून मदतीचे आवाहन

मुंबई : कोरोना व्हायरसमुळे देशभरात लॉकडाऊन लागू केल्याने सर्वसामान्य कामगारांचे हाल होताना दिसत आहेत, सगळे उद्योग बंद असल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते. लॉकडाऊन काळात मुंबईच्या डब्बेवाल्यांना देखील मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बॉलिवुड चित्रपट अभिनेता संजय दत्तने मुंबईची भूक भागवणाऱ्या या डब्बेवाल्यांच्या मदतीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.

गरजू लोकांच्या मदतीसाठी सर्व स्तरातील लोक पुढे येत आहेत. दरम्यान संजय दत्तने महाराष्ट्राचे मंत्री अस्लम शेख यांच्या ट्विटला रिप्लाय करत नागरीकांनी डब्बेवाल्यांसाठी शक्य तेवढी मदत करण्याची विनंती केली आहे. सरकारकडून मदत संजय दत्तचे मदतीचे अवाहन करणारे हे ट्विट सोशल मिडीयावर चांगलेच व्हायरल होत आहे.

The dabbawalas have been serving us for decades & bringing food to so many Mumbaikars. Now is the time when we should come forward and support them! @CMOMaharashtra @AUThackeray @SunielVShetty https://t.co/n6g4r3IrvP

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) June 8, 2020