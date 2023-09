Sankarshan Karhade: "प्रयोगानंतर एक काकू काठी टेकवत आल्या अन्", संकर्षणच्या आयुष्यातला गोड क्षण

Sankarshan Karhade: अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे हा मराठी मनोरंजन विश्वातला चर्चेतला अभिनेता. संकर्षणने आजवर अनेक कलाकृतींमधून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय.

संकर्षण मालिका, नाटक, सिनेमा, निवेदन, कविता अशा प्रत्येक कलाक्षेत्रात यशस्वी कामगिरी करत आहे. संकर्षण अनेकदा त्याचे आयुष्यातले अनुभव सोशल मिडीयावर शेअर करत असतो. असाच एक गोड अनुभव संकर्षणने सोशल मिडीयावर शेअर केलाय. बघा काय घडलं.

(sankarshan karhade marathi fan meet at dallas us)

संकर्षणने एका आजीसोबतचा फोटो शेअर केलाय. हा फोटो शेअर करुन संकर्षण लिहीतो, “माझ्या आयुष्यातला हा फार फार गोड क्षण…” आज अमेरिकेतला डॅल्लस चा प्रयोग जोरदार झाला.. प्रयोगानंतर एक काकु काठी टेकवत भेटायला आल्या… त्यांचं नाव “उत्तरा दिवेकर”

ह्या त्याच आहेत ज्यांच्या घरी अलिबाग ला मी २०११ साली माझा “आम्ही सारे खवय्ये” चा पहिला भाग शूट केला होता..

संकर्षण पुढे लिहीतो, "योगायोगाने त्या सिजन चं नाव होतं “आई मला भूक लागलीये”.. आज मला त्या म्हणाल्या “मी माझ्या मुलाचं नाटक पहायला आले..” ईतकं भरून आलं मला …. कलाकाराला काय हवंय..? हेच .. हेच.."

संकर्षण शेवटी लिहीतो, "आज १२ वर्षं झाली मी हा कार्यक्रम करतोय…. ”खवय्ये” मुळे मला अनेक कुटुंब भेटली , अनेक नाती तयार झाली आणि अशा अनेक “आई” भेटल्यात ज्या जगभरांत कुठेही राहात असल्या तरी माझी वाट पाहातायेत. आणि आज “नियम व अटी लागू नाटकाच्या निमित्ताने भेट झाली …. THANK YOU THANK YOU"



आणि शेवटी संकर्षणने तीन अडकून सीताराम बघण्याचं आवाहन प्रेक्षकांना केलंय. संकर्षणचा तीन अडकून सीताराम सिनेमा आज २९ सप्टेंबर पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित झालाय. या सिनेमात संकर्षण सोबत प्राजक्ता माळी, वैभव तत्ववादी, आलोक राजवाडे, हृषिकेश जोशी असे कलाकार झळकत आहेत.