Siddharth: चालू पत्रकार परिषद सोडावी लागली, अभिनेता सिद्धार्थच्या कार्यक्रमात आंदोलकांचा राडा, हे ठरलं कारण

By

Siddharth News: साऊथचा लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थवर भलताच प्रसंग ओढवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

कन्नड समर्थक संघटनेच्या सदस्यांनी सिद्धार्थच्या चालू पत्रकार परिषदेत आत जाऊन गोंधळ घातल्यानंतर अभिनेता सिद्धार्थला पत्रकार परिषदेतून सोडावी लागली. अभिनेत्याने बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी त्याला अडथळा आणला आणि त्याला उठून पत्रकार परिषद सोडून जाण्यास भाग पाडले.

(Siddharth walks out of press meet after pro-Kannada members create ruckus)

कन्नड समर्थक संघटनेच्या सदस्यांनी व्यत्यय आणला आणि सिद्धार्थ...

अभिनेता सिद्धार्थ त्याच्या ‘चिठ्ठा’ या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी बेंगळुरूमध्ये होता, ज्याला कन्नडमध्ये ‘चिक्कू’ म्हटले जाते. तो सुरू करण्यापूर्वी, कन्नड समर्थक संघटनेतील काही सदस्य आत आले आणि त्यांनी आयोजकांना कार्यक्रम थांबवण्यास सांगितले. सिद्धार्थने प्रेक्षकांना संबोधित करण्यास सुरुवात केली आणि प्रेस कॉन्फरन्सला सुरुवात केली. पण आंदोलकांनी पुन्हा व्यत्यय आणला.

काय घडलं नेमकं?

झालं असं की, चिक्कू सिनेमाच्या पत्रकार परिषदेत सिद्धार्थ बोलत होता. अचानक या कार्यक्रमात पुढल्या दरवाजाने आंदोलक घुसले आणि सिद्धार्थला कावेरी चळवळीला पाठिंबा दर्शवण्यास सांगितले. आंदोलकांनी न डगमगता गोंधळ सुरूच ठेवला. त्यांनी सिद्धार्थच्या मागे असलेलं पोस्टर हटवलं. तेव्हा सिद्धार्थ हात जोडून उभा राहिला अन् उपस्थितांचे आभार मानून तेथून निघून गेला.

काय आहे कावेरी चळवळ?

कावेरी जल नियामक समितीने (CWRC) मंगळवारी कर्नाटक सरकारला 28 सप्टेंबरपासून 18 दिवसांसाठी तामिळनाडूला 3,000 क्युसेक (क्यूबिक फूट प्रति सेकंद) पाणी सोडण्याची शिफारस केली.

कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेसने आता कावेरी पॅनेलच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील १० वर्ष जुना कावेरी पाण्याचा वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे आणि दोन्ही राज्यांतील शेतकरी नदीच्या पाण्याचा “वाजवी समान वाटा” देण्याची मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. कन्नड समर्थक संघटनांनी बंद पुकारल्याने बेंगळुरूमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले. कर्नाटक आज याच कारणामुळे २९ सप्टेंबरलाही बंद राहणार आहे.