Santosh Juvekar: संतोष जुवेकर सोशल मीडियावर सध्या भलताच सक्रिय असलेला पहायला मिळतो. तो वैयक्तिक तसंच प्रोफेशनल आयुष्यातील अनेक गोष्टी शेअर करताना दिसत आहे. नुकतीच त्यानं एक व्हिडीओ रील शेअर केली आहे. ज्यात एक गाणं तो गात आहे..अर्थात गाण्याचे शब्द ऐकताना जणू वाटतंय संतोष शिव्यांचे गाणे गातोय की काय..कारण तसंच काहीसं व्हिडीओ रील ऐकताना कानावर पडत आहे.

आता ही व्हिडीओ रील पोस्ट करत संतोषनं देखील आपलं ट्रोलिंग यावरनं होणार हे जणू मान्य करत ट्रोलर्सना खुलं आव्हानही केलं आहे. चला नेमका व्हिडीओ काय आहे आणि ट्रोलर्सना आव्हान देत संतोष काय म्हणालाय ते जाणून घेऊया.(Santosh Juvekar Marathi actor video reel ask troller to trolled him)

संतोषनं एका गाण्यावर व्हिडीओ रील पोस्ट करत लिहिलं आहे की,''खूप प्रयत्नानंतर या गाण्याचे शब्द पाठ झाले.

पण या शब्दांचा अर्थ अजून कळला नाही.

बहुतेक हे गाणं आपल्या मराठी गाण्यावरून घेतलं असणार " कसं काय पाहून बर हाय का काल काय ऐकलं ते खरं हाय का."

( चाल तेवढी आपल्या ओरिजनल गाण्यासारखी असती तर अजून मजा आली असती.)

चला आता ज्यांना ट्रोल करायचंय त्यांनी करा तुम्हाला काम मिळालय आज''

संतोषच्या या पोस्टवर लोकांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. एकानं मस्करी करत लिहिलं आहे,'कानात खाजवल्या सारखं झालं..' तर एका युजरनं लिहिलं आहे,'Tu शिव्याच de..',तर एकानं संतोषच्या त्या न समजणाऱ्या गाण्याला दाद देत लिहिलं आहे,'चाल खूप गोड वाटतेय खरी'.

संतोष जुवेकर सध्या मराठीपेक्षा हिंदीत अधिक सक्रिय असतो असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही, आलिया भट्टसोबत 'डार्लिंग'मध्ये तो दिसला तर नुकताच अर्जुन कपूरसोबत 'कुत्ते' मध्ये देखील त्यानं काम केलंय.

मराठीतही त्याचा '३६ गुण' सिनेमा आपल्या भेटीस येऊन गेला. या सिनेमाच्या प्रमोशन निमित्तानं ईसकाळला दिलेल्या पॉडकास्ट मुलाखतीत आपल्याला मराठीत काम देत नाहीत असं म्हणत संतोषनं खळबळ उडवून दिली होती.