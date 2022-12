Santosh Juvekar: मला संतोष जुवेकरच हवा आहे.. पोस्टनं वेधलं नेटकऱ्यांचं लक्ष..

By

santosh juvekar : झेंडा, मोरया, एक तारा आणि यासारखे कितीतरी चित्रपट गाजवलेला उत्तम अभिनेता म्हणजे संतोष जुवेकर. तो सोशल मिडियावरही बराच सक्रिय असतो. त्याचा चाहता वर्ग मोठा आहे. संतोष अभिनया सोबत सामाजिक कामातही बराच सक्रिय असतो. काही दिवसांपूर्वीच त्याचा '36 गुण' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात तो अत्यंत वेगळ्या भूमिकेत दिसला. आता मात्र त्याने मोठी घोडदौड घेतली आहे. लवकरच तो बॉलीवुड मध्ये झळकणार आहे. याच चित्रपटाबद्दल त्याने एक किस्सा आज शेयर केला आहे. (santosh juvekar shared post and teaser of his upcoming bollywood movie kuttey)

संतोष लवकरच ‘कुत्ते’ या हिंदी चित्रपटात झळकणार आहे. याच चित्रपटाचा टीजर शेयर करत त्याने एक पोस्ट लिहिली आहे. तो म्हणतो 'मित्रांनो १३ जानेवारीला एक अजून धमाका.. ''कुत्ते''.. खूप स्वप्नं आहेत, त्यातील एक अजून स्वप्न सत्यात उतरलं, विशाल भारद्वाज ह्यांच्या प्रोडक्शन मधे आणि त्यांच्या सिनेमात काम करण्याचं भाग्य मला मिळालं.. आणि तेही ऑडिशन न देता डायरेक्ट कास्ट केलं मला त्यांनी.''

पुढे तो म्हणाला, ''जेंव्हा मुकेश छाबरा (कास्टिंग डिरेक्टर) सरांच्या ऑफिसमधून कॉल आला २०२१ ला.. तेंव्हा मी विचारलं की, सर ऑडिशन करने स्टुडिओ कब आना हैं?" त्यावर ते म्हणाले.. ''अरे नही विशाल सरने खुद तुम्हारा नाम मेंशन किया है के.. मुझे ये कॅरेक्टर के लीये संतोष जुवेकर ही चाहिये..'' आयच्या गावात अजून काय पाहिजे राव.. माझ्या ह्या स्वप्नांनं साठी तुमच्या शुभेच्छा तुमची साथ आणि बाप्पाचा आशिर्वाद कायम हवाय...... हक्काने..'' अशी पोस्ट त्याने केली आहे.

‘कुत्ते’ हा आगामी हिंदी चित्रपट 13 जानेवारी 2023 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मध्यंतरी या चित्रपटाचं एक पोस्टर प्रदर्शित झालं होतं. या चित्रपटात अर्जुन कपूर, तब्बू, नसीरुद्दीन शाह, कोंकणा सेन शर्मा, कुमुद मिश्रा, राधिका मदन आणि शार्दुल भारद्वाज असे दमदार आहेत. विशाल भारद्वाज यांचा मुलगा आसमान भारद्वाज या चित्रपटाचं दिग्दर्शन करणार आहे. आसमानचा हा पहिलाच चित्रपट आहे. हा चित्रपट डार्क-कॉमेडी असून,चित्रपटाचे संगीत विशाल भारद्वाज यांनी दिले आहे, तर गुलजार यांनी यातील गाणी लिहिली आहेत.