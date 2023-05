Sara-Shubman Breakup: सध्या सर्वत्र आयपीएलची रणधुमाळी सुरु आहे. दोन महिन्यापासून सुरु असलेल्या या आयपीएलचा आता शेवटचा सामना खेळला जाईल. मात्र यात शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्ममध्ये आलेला दिसत आहे. शुभमन गिलने आयपीएल 2023 मध्ये तिसरे शतक ठोकले आहे.

मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या क्वालिफायर-2 सारख्या मोठ्या सामन्यात गुजरातच्या या सलामीवीराने अवघ्या 49 चेंडूत दमदार शतक झळकावलं.

सध्या सोशल मिडियावर त्याचीच चर्चा सुरु आहे. मात्र त्याच्या खेळी सोबतच तो आणखी एका कारणामुळे सोशल मिडियावर चर्चेत आहे आणि त्याच कारण आहे बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खान.

गेल्या अनेक दिवसांपासून क्रिकेटर शुभमन गिलसोबत बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खानचं नाव जोडलं जात होते. त्याच्या डेटिंगच्या अफवा वेगानं पसरत होत्या.

दोघेही रिलेशनशिपमध्ये असल्याची चर्चा तेव्हा रंगली जेव्हापासून ते दोन-तीन प्रसंगी आउटिंगमध्ये एकत्र दिसले. त्याचे फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होऊ लागले. आतापर्यंत दोघेही त्यांच्या नात्याबद्दल काही बोलले नव्हते.

मात्र आता पुन्हा दोघं चर्चेत आले मात्र यावेळी त्याच ब्रेकअप झालं असून शुभमन आणि सारा आधीच वेगळे झाले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

(Sara Ali Khan Shubman Gill Part Ways Both Unfollowed Each Other From Instagram)

शुभमन गिल आणि सारा अली खान यांनी सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो केले आहे. त्यामुळे आता दोघांमध्ये असं काय बिनसलं की ते वेगळे झाले असा प्रश्न त्याच्या चाहत्यांना पडला आहे. शुभमन आणि सारानेच वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला असल्याच्याही चर्चा सुरु आहे.

सारा अली खानपूर्वी, शुभमन गिल सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकरला डेट करत होता आणि २०२० मध्ये त्यांच्या नात्याच्या अफवा पसरल्या. सारानं शुभमनला तिचा 'आवडता खेळाडू म्हटलं आणि आयपीएल 2020 दरम्यान त्याच्या फिल्डींगचं कौतुक केले.

शुभमन आणि सारा तेंडुलकर लवकरच त्यांचे नाते अधिकृत करतील असा अंदाज असतांनाच त्याच्याही ब्रेकअपची बातमी समोर आली.

मात्र अजूनही चाहते या दोघांनी चिडवत असतात. त्यामुळे या सारामुळे शुभमन गिल आणि सारा अली खान यांच्यात काहीतरी बिनसल असल्याच चाहते म्हणत आहेत.

दरम्यान, शुभमनने 'स्पायडर-मॅन: अक्रॉस द स्पायडरव्हर्स'मध्ये भारतीय स्पायडर-मॅन पवित्र प्रभाकरला आवाज दिला आहे.

शुभमनने मुंबई इंडियन्ससोबत आयपीएल सामन्यात धडाकेबाज इनिंग खेळली. त्यानंतर त्यांची सर्वत्र चर्चा होत आहे.

तर सारा अली खान तिचा विकी कौशलसोबतचा चित्रपट जरा हटके जरा बचके च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे.