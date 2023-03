By

Satish kaushik यांच्या निधनानं संपू्र्ण बॉलीवूडवर शोककळा पसरली आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपलं दुःख व्यक्त केलं आणि सतिश कौशिक यांच्या आठवणी शेअर केल्या आहेत.

रकुल प्रीतनं देखील सतिश कौशिक यांच्या निधनावर प्रतिक्रिया दिली पण हसत हसत..तिच्या चेहऱ्यावर किंचितही दुःख दिसलं नाही. सोशल मीडियावर लोक त्यामुळे अभिनेत्रीला ट्रोल करताना दिसत आहेत.

'छत्रीवाली' सिनेमात रकुलनं सतिश कौशिक यांच्यासोबत काम केलं होतं. हा सतिश कौशिक यांचा शेवटचा प्रदर्शित झालेला सिनेमा ठरला.

रकुलनं सतिश कौशिक यांच्या निधनावर दुःख व्यक्त करत म्हटलं,''खूपच शॉकिंग न्यूज ऐकायला मिळाली..अजूनही बातमीवर माझा विश्वास बसत नाही. ते नेहमीच हसत-खेळत वावरायचे,वजन देखील कमी करत होते. वर्कआऊट करायचे. ही खूप दुःखद घटना आहे''.(Satish kaushik: rakul preet gets trolled for smiling on condolence video)

रकुल प्रीतनं दुःख तर व्यक्त केलं पण यादरम्यान तिच्या चेहऱ्यावर स्माइल होतं. आणि हेच नेमकं सोशल मीडियावरील नेटकऱ्यांना खटकलं. ते आता तिला चांगलंच सुनावताना दिसत आहेत. एका नेटकऱ्यानं लिहिलं आहे,'हिला काहीच फरक पडलेला दिसत नाही. आजकाल माणुसकी नावाची गोष्ट उरलीच नाहीय. हिला पैशानं भरलेली बॅग द्या..मग बघा हिचे इमोशन्स'.

आणखी एकानं लिहिलं आहे की, 'हा काय मुर्खपणा? अशी हसत-हसत दुःखद बातमीवर प्रतिक्रिया दिली जाते का? अजून किती खालच्या पातळीला जाऊन वागाल'.

तर कुणीतरी लिहिलं आहे,'कोणत्या अॅंगलने ही दुःखी दिसते'.

एका नेटकऱ्यानं ट्रोल करत लिहिलं आहे की,'हिला एवढं दुःख झालं की थेट सलोनला पोहोचली. तो दिग्ग्ज माणूस होता. थोडी तरी लाज बाळगा'.

सतिश कौशिक यांचे बुधवारी रात्री उशिरा दिल्लीत हार्ट अटॅकने निधन झाले. सतिश आपली पत्नी आणि मुलीसोबत दिल्लीत होळीचा सण साजरा करण्यासाठी आले होते. बिजवासनमध्ये एका फार्म हाऊसवर ते उतरले होते.

दिल्लीत एका मित्राला भेटून गाडीनं फार्महाऊसवर जाताना त्यांची तब्येत बिघडली. तिथून त्यांनीच ड्रायव्हरला हॉस्पिटलला गाडी नेण्यास सांगितले. गुरुग्राम येथील फोर्टिस हॉस्पिटलला त्यांना नेलं पण शेवटी मृत्यूनं त्यांना गाठलं. आज(९ मार्च) मुंबईत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.