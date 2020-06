अबबब....'या" मालिकेच्या संशोधनासाठी लागली इतकी वर्षे

मुंबई ः कलर्स वाहिनीवर पुन्हा प्रसारित होत असलेल्या “ ओम नमः शिवाय ” या मालिकेच्या वेळी आमच्या संपूर्ण टीमने शोमध्ये कुठलीही कमतरता राहू नये यासाठी नऊ वर्षे विविध पातळींवर संशोधन केले होते. या मालिकेने छोट्या पातळीवर अनेक रेकॉर्ड केले होते. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये खास लोकाग्रहास्तव या मालिकेच्या पुनप्रसारणास सुरुवात होत आहे. या मालिकेची निर्मिती कशी झाली, याचा एक लघुपटही असून आता या निमित्ताने तो चांगलाच चर्चेत आला आहे, अशी माहिती ओम नमः शिवाय या मालिकेचे दिग्दर्शक धीरज कुमार यांनी दिली. काय सांगता! नवरदेव थेट पीपीई कीट घालून बोहल्यावर, कुठे झालाय हा विवाह कलर्स या हिंदी वाहिनीवर ही मालिका पुन्हा दाखविण्यात येणार आहे. त्याबद्दल धीरज कुमार या मालिकेच्या काही आठवणी सांगत होते. ते म्हणाले, की ओम नमः शिवाय शो 1996 ला प्रसारित झाला. मात्र शोच्या चित्रीकरण अगोदर 1987 पासून आम्ही विविध संदर्भ व संशोधन सुरु केले होते. आम्ही बडोद्याच्या ओरीएंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूटच्या मधुसूदन पाठक यांचे साह्य घेतले होते. सुरुवातीला आम्ही बागबान लिहिणाऱ्या अचला नागर आणि इतर क्लासिक पौराणिक शोवर काम करणारे डॉ . राही मासूम रझा या निष्णात व तज्ज्ञ व्यक्तींना सोबत घेतले होते . तसेच पौराणिक शोमधील मास्टर असलेल्या दर्शन लाड यांनाही आम्ही आमच्या टीममध्ये घेतले. श्री. पाठक यांच्या सहकार्यातूनच तत्कालीन वेद , उपनिषदे आणि महत्वाचे पुराण यावर अधिक भर देऊन सूक्ष्म निरीक्षणे नोंदविली व त्यापासून पटकथेस बळ मिळाले. पटकथेवर नऊ वर्षे काम केले. एखाद्या धार्मिक किंवा पौराणिक मालिकेच्या संशोधनासाठी इतका कालावधी लागण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी असे वाटते.

