कोरोना विरुद्धच्या लढाईत शाहरुख खान पुन्हा मदतीसाठी सज्ज, लोकांना केलं 'या' गोष्टीसाठी आवाहन

मुंबई- कोरोना व्हायरस विरुद्धच्या लढाईत बॉलीवूड कलाकार भरभरुन मदत करत आहेत. सगळे कलाकार छोट्या मदतीपासून ते मोठ्या गरजांपर्यंत सगळ्याप्रकारची मदत करताना दिसत आहे. बॉलीवूडचा किंग खान तर सुरुवातीपासूनंच मोठ्या मनाने मदत करत आहे. यावेळी शाहरुखने कोविड-१९ च्या विरोधातील लढाईत सहभागी होण्यासाठी लोकांना आवाहन केलं आहे.

हे ही वाचा: लॉकडाऊनमध्ये 'गुलाबो सिताबो'नंतर विद्या बालन स्टारर 'शकुंतला देवी' सिनेमा येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

शाहरुख खानने त्याच्या मीर फाऊंडेशनद्वारे लोकांना मदतीसाठी आवाहन केलं आहे. शाहरुखने म्हटलंय, चला, कोरोना व्हायरस विरुद्धच्या लढाईत नेतृत्व करणा-या आरोग्य अधिका-यांसाठी आणि इतर वैद्यकीय टीमसाठी वैयक्तिक सुरक्षा साधन (पीपीई किट) मध्ये योगदान देऊन त्यांच्या कार्याचं समर्थन करुया. थोडीशी मदत खूप मोठं काम करु शकते.

शाहरुखने मीर फाऊंडेशनवर एक लिंक पोस्ट केली आहे. यामध्ये लिहिलंय, मीर फाऊंडेशन आरोग्य सैनिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अग्रभागी कार्यरत आहेत. आता तुम्हीही आमच्या या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होऊ शकता. खाली दिलेल्या क्राऊडफंडिंग लिंकवर क्लिक करुन दान करु शकता आणि आम्हाला पीपीई किट आणि वेंटिलेटर खरेदीसाठी मदत करु शकता.

Let’s support the brave health officials and medical teams that are leading the fight against the coronavirus by contributing towards supplies and personal protective equipment (PPE). A little help can go a long way. @MeerFoundationhttps://t.co/zfUWD5GnrD https://t.co/qMG39nau8B

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 14, 2020