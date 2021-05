आर्यनला घरात 'शर्टलेस' फिरण्यावर बंदी; शाहरुखने दिली सक्त ताकीद

बॉलिवूडचा 'किंग खान' अर्थात शाहरुख Shahrukh Khan याचे घरात वावरतानाचे काही नियम आहेत. आपल्यासोबत तो मुलांनाही त्या नियमांचं पालन सक्तीने करण्यास सांगतो. घरात मुलांप्रमाणे मुलींनाही तेवढेच अधिकार असायला हवेत आणि मुलांनीही मर्यादेत वागावं, यावर त्याचा जास्त भर असल्याचं त्याने एका मुलाखतीत सांगितलं. २०१७ मध्ये 'फेमिना'ला Femina दिलेल्या मुलाखतीत शाहरुखने सांगितलं होतं की, मुलगा आर्यनला Aryan Khan घरात 'शर्टलेस' फिरण्याची अजिबात परवानगी नाही. घरात आई, बहीण आणि इतर मैत्रिणींसमोर पुरुषाने 'शर्टलेस' अजिबातच फिरू नये, असं त्याचं मत आहे. (Shah Rukh Khan does not allow son Aryan Khan to be shirtless at home)

याबद्दल बोलताना किंग खान म्हणाला, "जर आपल्याला आई, बहीण, इतर मैत्रिणींना कमी कपड्यांत पाहिलेलं आवडत नसेल तर आपल्यालाही त्यांच्यासमोर शर्टलेस फिरण्याची परवानगी असू नये. घरात मुलांना आणि मुलींना समान वागणूक देण्यावर माझा भर आहे. स्त्रियांसमोर वावरताना सभ्यता बाळगणे अतिशय महत्त्वाचे असते."

शाहरुख आणि गौरीला आर्यन, सुहाना आणि अबराम अशी तीन मुलं आहेत. वडिलांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत आर्यनसुद्धा बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार असल्याची चर्चा आहे. तर सुहाना परदेशात तिचं शिक्षण पूर्ण करत आहे. शाहरुख लवकरच 'पठाण' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.