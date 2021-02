Propose Day : नकारानंतरही मानली नाही हार; बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि त्यांचे फिल्मी प्रपोजल्स

व्हॅलेंटाइन वीकमधला दुसरा दिवस असतो प्रपोज करण्याचा. प्रिय व्यक्तीला आपल्या मनातील भावना सांगण्याचा हा दिवस. बॉलिवूड चित्रपटांमधून प्रपोज करण्याच्या एक ना हजार पद्धती आजवर दाखवण्यात आल्या आहेत. पण या बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करणाऱ्या सुपरस्टार्सनी त्यांच्या खऱ्या आयुष्यातील प्रिय व्यक्तीला कसं प्रपोज केलं ते जाणून घेऊयात.. शाहरुख खान-गौरी खान

बॉलिवूडचा किंग खान आणि गौरीची प्रेमकहाणी एखाद्या चित्रपटासारखीच आहे. हे दोघं पहिल्याच भेटीत एकमेकांच्या प्रेमात पडले होते. पण एकमेकांना त्याची कबुली दिली नव्हती. एकेदिवशी गौरी मुंबईला निघून आली आणि तिच्या पाठोपाठ शाहरुखसुद्धा दिल्लीहून मुंबईला आला. मुंबईच्या समुद्रकिनारी तो गौरीला भेटला आणि तिथेच त्याने तिला प्रपोज केलं. सैफ अली खान- करिना कपूर

'टशन' चित्रपटाच्या सेटवर सैफ करिनाच्या प्रेमात पडला. सैफने करिनाला दोन वेळा प्रपोज केलं होतं पण तिने साफ नकार दिला होता. पहिल्यांदा सैफने एका रेस्टॉरंटमध्ये प्रपोज केलं आणि दुसऱ्या वेळेस त्याने चर्चमध्ये प्रेमाची कबुली दिली. दोन्ही वेळेस करिनाने कमिटमेंट देण्यास नकार दिला. तिसऱ्या वेळेस बॉलिवूडच्या नवाबने करिनाला पॅरिसमध्ये प्रपोज केलं. सैफचे वडील मन्सूर अली खान पतौडी यांनीसुद्धा शर्मिला टागोर यांना पॅरिसमध्येच प्रपोज केलं होतं. त्यावेळी सैफने करिनाचं मन जिंकलं. हेही वाचा : खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनो; सिद्धार्थ-मितालीच्या नव्या फोटोची चर्चा प्रियांका चोप्रा- निक जोनास

२०१७ मध्ये मेट गालामध्ये एकत्र हजेरी लावल्यानंतर अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनासने त्यांचं नातं जगजाहीर केलं. वर्षभर एकमेकांना डेट केल्यानंतर दोघं लग्नबंधनात अडकले. प्रियांकाला प्रपोजल रिंग घेण्यासाठी निकने लंडनमधील नामांकित ज्वेलरीचं दुकान बंद करायला लावलं होतं. त्यानंतर निकने प्रियांकाला तिच्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी फिरायला गेले असताना प्रपोज केलं. अक्षय कुमार- ट्विंकल खन्ना

१९९९ मध्ये 'इंटरनॅशनल खिलाडी'च्या शूटिंगदरम्यान ट्विंकल अक्षय कुमारच्या प्रेमात पडली. मात्र दोघांनी एकमेकांना प्रपोज केलं नव्हतं. वर्षभर डेट केल्यानंतर अक्षयने ट्विंकलला प्रपोज केलं, तेव्हा तिने नकार दिला. त्यावेळी ट्विंकलला तिच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करायचं होतं. तिचा 'मेला' चित्रपट प्रदर्शित होणार होता. जर तो चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट नाही झाला तर तुझ्याशी लग्न करेन असं तिने अक्षयला म्हटलं होतं आणि नंतर तेच झालं. ऐश्वर्या राय- अभिषेक बच्चन

अभिषेक आणि ऐश्वर्याने एकमेकांसोबत बऱ्याच चित्रपटांमध्ये काम केलं. पण 'गुरू' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान दोघं एकमेकांच्या प्रेमात पडले. अभिषेकने न्यूयॉर्कमधल्या हॉटेलच्या बाल्कनीमध्ये गुडघ्यावर बसून ऐश्वर्याला प्रपोज केलं होतं.



