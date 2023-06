Shah Rukh Khan: सिगारेट प्यायला येतोस का सोबत? फॅनने विचारलेल्या प्रश्नावर किंग खानचं भन्नाट उत्तर

By

#AskSRK Shah Rukh Khan News: शाहरुख खान सध्या त्याच्या फॅन्सच्या चांगलाच संपर्कात आहे. शाहरुख खान #AskSRK च्या माध्यमातून त्याच्या फॅन्सच्या प्रश्नांना उत्तरं देत असतो. शाहरुख खानला त्याचे फॅन्स निरनिराळे प्रश्न विचारत असतात.

शाहरुख सुद्धा कोणावर आगपाखड न करता फॅन्सच्या प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरं देत असतो. असाच एक अतरंगी प्रश्न शाहरुखला विचारण्यात आला. त्यावेळी शाहरुखने दिलेलं उत्तर इंटरनेटवर व्हायरल झालंय.

सिगारेट प्यायला येतोस का?

दुसऱ्या एका चाहत्याने शाहरुखला विचारले की, 'दीवाना'मधील तुझा एन्ट्री सीन तुला कसा वाटतो? याला उत्तर देताना शाहरुख म्हणाला की "मी तेव्हा हेल्मेट घातले असते तर बरं झालं असतं',

याशिवाय एका चाहत्याने त्याला सिगारेट ओढण्याची ऑफर दिली, ज्याला शाहरुखने मजेशीर उत्तर दिले. 'तुम्ही माझ्यासोबत सिगारेट पिणार का?', असा चाहत्याचा प्रश्न होता.

याला उत्तर देताना शाहरुखने लिहिले की, 'माझ्या वाईट सवयी मी एकटाच करतो.' शाहरुखच्या या उत्तराने चाहत्यांची मने जिंकली.

शाहरुखच्या करिअरला ३१ वर्ष पूर्ण

शाहरुख खानने बॉलिवूडमध्ये ३१ वर्षे पूर्ण केली आहेत. 25 जून 1992 रोजी 'दीवाना' या चित्रपटातून शाहरुखने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले.

31 वर्षे पूर्ण झाल्यावर, शाहरुखने चाहत्यांसह ट्विटरवर #AskSRK सेशन ठेवले. यादरम्यान चाहत्यांनी शाहरुखला काही मजेदार प्रश्न विचारले, ज्याला अभिनेत्याने मजेदार उत्तरे दिली.

शाहरुखच्या वर्क फ्रंट बद्दल बोलायचे झाले तर त्याने झिरो सिनेमानंतर तब्बल ४ वर्षांनी 'पठाण' चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन केले. आता तो लवकरच अॅटलीच्या 'जवान' चित्रपटात दिसणार आहे. 7 सप्टेंबर रोजी जवान रिलीज होणार आहे.

जवान मध्ये नयनतारा आणि विजय सेतुपती देखील दिसणार आहेत. याशिवाय शाहरुख राजकुमार हिरानीच्या 'डंकी' या चित्रपटातही दिसणार आहे. एकूणच पठाण नंतर शाहरुखच्या करियरची गाडी पुन्हा सुसाट सुरु झालीय.