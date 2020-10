शाहरुखच्या ट्विटवर अभिनेत्री म्हणाली, 'गांधीजींनी आम्हाला खरं बोलायला शिकवलंय'

मुंबई- शाहरुख खान सध्या त्याच्या केकेआर टीमला आयपीएल २०२० मध्ये चीअरअप करण्यासाठी दुबईमध्ये आहे. मॅचच्या दरम्यान काही दिवसांपूर्वी त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाले होते. त्यामुळे शाहरुख सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच ऍक्टीव्ह असतो. त्याने महात्मा गांधी जयंतीच्या निमित्ताने एक ट्विट केलं होतं जे खूप चर्चेत राहिलं. मात्र त्याच्या या ट्विटवर अभिनेत्री सयानी गुप्ताने निशाणा साधलाय.

शाहरुख खानने त्याच्या ट्विटमध्ये लिहिलंय, 'या गांधी जयंती निमित्त जर तुम्हाला तुमच्या मुलांना काही सांगायचं असेल किंवा शिकवायचं असेल तर असं काहीतरी सांगा जे त्यांच्या चांगल्या वाईट दिवसात कामी येईल. ते म्हणजे वाईट ऐकू नका, वाईट बोलू नका आणि वाईट ऐकू नका. गांधीजींच्या १५१ व्या जयंती निमित्त सत्याचं महत्व लक्षात ठेवा.' शाहरुख खानच्या या ट्विटनंतर अभिनेत्री सयानी गुप्ता हिने प्रतिक्रिया दिली आहे.

Say something. The Right thing. Gandhi also taught us to speak up for the Truth, the downtrodden, the exploited, for our Dalit brothers and sisters. Don't just shut your ears and eyes and mouths. @iamsrk https://t.co/IChzz2k5n0

