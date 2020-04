सिनेमातून रिटायर कधी होणार? या चाहत्याच्या प्रश्नावर शाहरुखने दिलं भन्नाट उत्तर...

मुंबई- शाहरुख खानचे गेले काही सिनेमे एकानंतर एक फ्लॉप होत गेलेले पाहायला मिळाले..त्यामुळे आता शाहरुख खानने सिनेमांमधून संन्यास घेतला पाहिजे? असा प्रश्न तुमच्याही मनात येत असेल तर खुद्द शाहरुख खानने या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे..नुकतंच शाहरुखने ट्वीटवर #AskSRK सेशन घेतलं होतं..या सेशन दरम्यान शाहरुख नेहमीच त्याच्या चाहत्यांच्या प्रश्नांना दिलखुलासपणे उत्तर देताना दिसतो..विशेष म्हणजे शाहरुख त्याच्या सेन्स ऑफ ह्युमरने त्याच्या चाहत्यांना खुष करत असतो..याच सेशन दरम्यान एका नेटक-याने शाहरुखला गेल्या काही फ्लॉप सिनेमांचा संदर्भ देत विचारलं की, 'हीच ती योग्य वेळ आहे तुम्ही सिनेमामधून रिटायरमेंट घेण्याची असं तुम्हाला वाटत नाही का?' यावर शाहरुखने दिलेले भन्नाट उत्तर पाहून तुम्हीही त्याच्या सेन्स ऑफ ह्युमरचं कौतुक कराल..

शाहरुखने चाहत्याच्या या खोचक प्रश्नाला उत्तर देत म्हटलं. 'माहित नाही, सुपरस्टार्सना विचारण्याचा प्रयत्न करा, कारण दुर्देवाने मी तर केवळ किंग आहे'. शाहरुखच्या या उत्तराला त्याचा चाहतावर्ग चांगलीच दाद देत आहे..

एवढंच नाही तर एका चाहत्याने शाहरुखला विचारलं, या लॉकडाऊन दरम्यान तुम्ही तुमचा वेळ कसा घालवता? यावरही शाहरुखने मजेशीर अंदाजात उत्तर दिलं. शाहरुखने लिहिलं, 'लोखसंख्या वाढवण्यात मी हातभार लावत नाही आहे कारण आधीच मला तीन मुलं आहेत..आणि ही तीनही मुलं माझ्यासाठी गिफ्ट पेक्षा कमी नाहीत..माझा पूर्ण दिवस त्यांच्यासोबत खेळण्यात जातो..आणि यातून जो वेळ उरतो तो त्यांची खेळणी आवरण्यात आणि साफ करण्यात जातो..'

Inspite of contributing to the population boom, having three kids to be with is a treat. They r in all shapes and sizes, so the day goes by being with them each for a couple of hours. Then spend rest of the day cleaning up their toys! https://t.co/WrG0ppqMoL

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 20, 2020