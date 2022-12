By

Mira Rajput: शाहिद कपूरची पत्नी मीरा राजपूत सोशल मीडियावर भलतीच सक्रिय पहायला मिळते. मीराला चाहत्यांसोबत संवाद साधणं आणि स्वतःचे फोट शेअर करणं खूप आवडतं. नुकताच मीरानं तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक मजेदार किस्सा शेअर केला आहे. ज्यात मीरानं एक फोटो पोस्ट करत सांगितलं आहे की कसं तिला एअरपोर्टवर सुरक्षा रक्षकानं थांबवलं. पण मग चेकिंग दरम्यान तिच्या बॅगमध्ये अशी एक गोष्ट सापडली की सुरक्षारक्षकालाही आपले हसून आवरेना.(Shahid Kapoor's wife mira rajput reveals she was stopped at airport..)

मीरा राजपूतने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक बंद बाटलीचा फोटो शेअर करत लिहिलं आहे की,''मला एअरपोर्टवर घरचं बनवलेलं जेवण सोबत नेलं म्हणून थांबवलं गेलं. माझ्याकडे कोबी आणि कांद्याच्या पातीच्या भाजीपासून बनवलेलं लोणचं होतं. त्याला पाहिल्यावर लोकांना कळलं की मी पंजाबी आहे. त्यानंतर तिकडचे अधिकारी जोरजोरात हसू लागले आणि म्हणू लागले..लोणचं आहे बरणीत..जाऊ द्या''.

मीरा राजपूत-कपूर यंदाचा ख्रिसमस खूप उत्साहात साजरा करताना दिसतेय. ख्रिसमस निमित्तानं मीरानं शाहिद सोबतचा फोटो शेअर करत लिहिलं की,''माझ्याकडून आणि माझ्या सांताकडून ख्रिसमसच्या खूप खूप शुभेच्छा. आमची दोन्ही मुलं आपले गिफ्ट्स पाहण्यात बिझी आहे. मीरानं पोस्ट केलेल्या या फोटोवर तिच्या चाहत्यांनीही कौतूकाचा वर्षाव केला होता''.