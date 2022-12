John Abraham: गोष्ट त्यावेळची आहे जेव्हा शाहरुख खानचीच बॉक्स ऑफिसवर हवा होती आणि जॉन अब्राहम इंडस्ट्रीत स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष करत होता. त्यावेळी जॉन अब्राहमने शाहरुख खानला अनेक वेळा भेटण्याचा प्रयत्न केला पण प्रत्येकवेळेला शाहरुखनं जॉनला गणतीतच धरलं नाही अन् इग्नोअर केलं. १७ वर्षापूर्वी शाहरुख खाननं करण जोहर सोबत मिळून 'काल' या सिनेमाची निर्मिती केली होती.

या सिनेमात अजय देवगण,विवेक ओबेरॉय आणि जॉन अब्राहमच्या महत्त्वाच्या भूमिका होत्या. 'काल' सिनेमाशी संबंधित काही लोकांनी ही गोष्ट काही ठिकाणी बोलून दाखवलेली आहे की त्यावेळी जॉननं शाहरुखला अनेकदा भेटण्याचा प्रयत्न केला पण शाहरुखनं त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं.(Shahrukh Khan now praises john abraham for pathaan but during kaal shoot,king khan did not even meet John)

हेही वाचा: Deepika Padukone: 'बिकिनी भगवी नाही चिश्ती रंगाची..', आता मुस्लिम संघटना पेटल्या...

२००५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'काल' सिनेमात खूप स्टार्सचा भरणा होता. अजय देवगण,विवेक ओबेरॉय,जॉन अब्राहम,लारा दत्ता,इशा देओल सारखे बडे स्टार्स असतानाही सिनेमा बॉक्सऑफिसवर फारसा चालला नाही. सिनेमा एडिट केल्यानंतर जेव्हा फारसा दम त्यात दिसला नाही तेव्हा शाहरुख आणि मलायकावर 'काल धमाल' हे प्रमोशनल गाणं देखील चित्रित केलं गेलं. पण इतकं सगळं करूनही सिनेमा पडलाच.

हेही वाचा: ज्ञानेश्वरीत आहेत HR निगडित व्यवस्थापन सूत्रे...

हेही वाचा: Aai Kuthe Kay Karte मालिकेत वातावरण बदलणार...असा असेल पुढील कथाभाग?

बोललं जातं की,जॉन अब्राहम शाहरुख खानला भेटण्यासाठी 'काल धमाल'च्या प्रमोशनल गाण्याच्या शूटला देखील आला होता,पण शाहरुख त्याला भेटला नाही. जॉन शाहरुखचा मोठा चाहता होता आणि तो अशा अनेक संधी शोधायचा जेणेकरून त्याला शाहरुखला भेटता येईल, पण दरवेळेला पदरी निराशा पडायची.

पण नशीबानं काय चमत्कार केला पहा,आज तोच जॉन अब्राहम 'पठाण' मध्ये शाहरुख खान समोर खलनायक म्हणून उभा आहे. सिनेमाचा दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंदला 'पठाण'ला लार्जर दॅन लाइफ बनवण्यासाठी एका खतरनाक व्हिलनची गरज होती. दिसायला एकदम शांत पण मनानं एकदम निर्दयी. आणि जॉनच्या चेहऱ्यात तो शांतपणा..ती शालीनता दडलेली आहे आणि अर्थातच निर्दयीपणा देखील. जॉन अब्राहमला लक्षात ठेवून ही व्यक्तीरेखा लिहिली गेली. याआधी यशराज फिल्म्सच्या 'धूम' सिनेमात जॉननं खलनायक साकारला आहे,जो प्रेक्षकांना भलताच आवडला होता.

हेही वाचा: Ankita Lokhande: कोण म्हणतं अंकिताला अभिनेत्री बनायचं होतं..तिला तर.., जाणून घ्या Unknown Fact

'पठाण' सिनेमात शाहरुखच्या कट्टर दुश्मनाची व्यक्तिरेखा जॉन साकारत आहे. आणि तो इतका खतरनाक व्हिलन रंगवतोय जो आपल्या दुश्मनांना पैसे घेऊन ठार मारत असतो. सिनेमातील जॉनचं काम शाहरुखला भलतंच आवडलं आहे,तो त्याची खूप प्रशंसा करत सुटला आहे. जॉनच्या जन्मदिनी शाहरुखनं त्याच्यासाठी सोशल मीडियावर खास पोस्टही केली होती.