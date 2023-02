Bigg Boss 16: शालिन भानोतला हा निर्णय पडणार महागात? रोहित शेट्टीची मोठी ऑफर सर्वांसमोर नाकारली

Rohit Shetty aaye hai Bigg Boss house mein to find the first contestant of KhatronKeKhiladi13! 💪



Dekhiye #BiggBoss16 aaj raat 9 baje aur #GrandFinale, Sunday 12 February, shaam 7 baje se, Sirf #colors par.#BB16 #BiggBoss #KKK13@beingsalmankhan@chingssecret #RohitShetty pic.twitter.com/OJKYYeeIwO