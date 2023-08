By

Sharad Ponkshe on Akshay Kumar Oh My God 2 : बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार हा नेहमी त्याच्या चित्रपटांमुळे चर्चेत येतो. त्याचे असे बरेच चित्रपट आहेत ज्यामुळे त्याच्यावर टिका केली जाते.

आता या यादित त्याचा 'OMG 2' हा सिनेमा देखील सामिल झाला आहे. 'OMG 2' हा 2023 मधील बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक होता.

लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्व अतिशय सोप्या पद्धतिने या चित्रपटात सांगण्यात आले आहे. या चित्रपटात कॉमेडी आणि संदेश दोन्ही गोष्टी तुम्हाला पहायला मिळतील. अनेक कलाकारांनी या चित्रपटाची प्रंशसा केली आहे.

प्रेक्षक आणि समिक्षकांनी देखील सिनेमाला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी अक्षय आणि पंकज त्रिपाठी, यामी गौतमी यांच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे.

त्यातच आता मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध अभिनेते शरद पोंक्षें यांनी नुकताच अक्षयचा 'OMG 2' चित्रपट पाहिला आणि चित्रपट पाहिल्यानंतर ते पोस्ट करण्यापासून स्वत:ला रोखू शकलेले नाही.

अक्षय कुमारच्या 'OMG 2' चित्रपटाचे पोस्टर शेयर करत त्यांनी ही पोस्ट केली आहे. यात त्यांनी म्हटलं की, “प्रत्येकानं अवश्य पहावा असा सिनेमा”.

सोशल मीडियावर सक्रिय असणारे शरद पोंक्षे हे त्यांच्या वक्तव्यामुळे सातत्याने चर्चेत आहेत. तसेही ते नेहमी त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत कमी अन् वादात जास्त असतात. नुकतच त्याच्या आरक्षणाच्या पोस्टवरुनही बराच वाद झाला होता.

आत त्यांनी अक्षयच्या OMG2 ला पाठिंबा दिला आहे. हा सिनेमा पाहण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच्या या पोस्टवर नेटकऱ्यांनीही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. नेटकरी त्यांच्या पोस्टवर कमेंट करत आहेत. कमेंटमध्ये अनेकांनी सिनेमाला पाठिंबा दिला आहे तर काहींनी चित्रपटाचा विरोध केला आहे.

एकानं लिहिलयं, 'सगळ्यांनी OMG पहिला भाग बघा आणि काही लोक नुसतं धर्माचा नावाखाली सामान्य लोकांची दिशाभूल करतात अश्या लोकांना त्यांची खरी जागा दाखवणारी मूवी आहे' .

तर एकानं लिहिलयं, 'खरंच अतिशय उत्तम मांडणी केली आहे या चित्रपटाची' . एका नेटकऱ्याने लिहिलं की, "नाही या movie चे रिव्ह्यू खराब आहेत .. महादेवाचा अपमान केलेला आहे"

बॉक्स ऑफिसवर 'गदर 2' समोर 'ओह माय गॉड 2' ची कमाई कमी आहे. तरी देखील चित्रपट चांगली कमाई करत आहे.

OMG 2 चे ओपनिंग डे कलेक्शन 10.26 कोटी रुपये होते तर दिवशी चित्रपटाने15.30 कोटी कमाई केली होती आता तिसऱ्या दिवशी देखील सिनेमाने 16.50 ते 18 कोटींची कमाई केली आहे.

आता याच आकड्यांबरोबर आत्ताप्रर्यंत 'OMG 2' चे तीन दिवसांचे एकूण कलेक्शन आता 43 कोटी रुपयांचा गल्ला जमावला आहे.